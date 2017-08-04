Ш.Гуолтни рассказала, сократилась ли помощь США Кыргызстану с приходом администрации Д.Трампа

4 августа 2017, 5:25 Комментарии

В декабре 2016 года в Бишкеке праздновали 25-летие сотрудничества между США и Кыргызстаном. В своей речи посол США в Кыргызстане Шейла Гуолтни сказала, что "США оказывают Кыргызстану более масштабную поддержку, чем любой другой стране Центральной Азии потому, что США верят в демократический путь, на который вступила Кыргызская Республика".

В эксклюзивном интервью АКИpress Ш.Гуолтни перед завершением своей миссии сообщила, сократилась ли помощь США после денонсации соглашений в 2015 году, или с приходом администрации Трампа.

"Наши двусторонние отношения основаны на общих интересах, сотрудничестве и взаимном уважении. Эта прочная основа обеспечила постоянство и стабильность в наших отношениях на протяжении всех последовательно сменяющихся президентских администраций США. В Соединенных Штатах Америки предложения по выработке политики проходят через обсуждения и дебаты в нашем Конгрессе, иногда довольно долгие. Наши избранные представители все еще обсуждают будущий бюджет и бюджетные статьи, и пока еще слишком рано прогнозировать, будут ли вноситься существенные изменения в бюджет поддержки совместных программ в Кыргызской Республике", - сказала дипломат.

"Тем не менее, могу заверить вас, что приверженность США народу Кыргызстану непоколебима, и мы ожидаем и далее продолжить поддерживать цели Кыргызской Республики в области развития. А тем временем, мы продолжим наше сотрудничество, направленное на улучшение услуг в области здравоохранения и образования, укрепление демократических институтов, а также создание рабочих мест и расширение возможностей для кыргызстанцев в области сельского хозяйства, швейного производства и туризма", - сообщила Ш.Гуолтни.