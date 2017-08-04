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В Минсоцразвития обсудили проект об условиях оплаты труда лицам, ухаживающим за ребенком с ОВЗ

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441089-ru.html

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4 августа 2017, 2:19       Комментарии

В Министерстве труда и социального развития родители детей с ограниченными возможностями здоровья, представители неправительственных организаций, занимающихся вопросами ЛОВЗ, министерства и ведомства обсудили проект временного положения об условиях оплаты труда лицам, ухаживающим за ребенком с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
По их данным, в настоящее время по республике проживают свыше 29 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, из них около 6 тыс. детей по заключению медико-социальной экспертной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе.
"Нами предлагается установить ежемесячную оплату труда ухаживающим за ребенком с ОВЗ в размере около 5 тыс. сомов из расчета прожиточного минимума, на что из республиканского бюджета ежегодно потребуется более 470 млн сомов. Правительство готово изыскать финансовые средства для реализации данного положения", - сообщила глава Минтруда и соцразвития Таалайкуль Исакунова.
Она отметила, что родители в силу жизненных обстоятельств не имеют возможности работать, так как им круглые сутки нужно смотреть за больным ребенком. Есть немало случаев, когда родителям приходится оставлять детей в домах-интернатах в поисках работы для улучшения экономического положения семьи.
"Государство прилагает все усилия для того, чтобы социальной поддержкой были охвачены не только дети, но и сами родители, которые вынуждены ухаживать дома за детьми с инвалидностью. Денежные средства необходимо направлять не государственным учреждениям, где воспитываются дети, а семьям, во-первых, чтобы они вышли из трудной жизненной ситуации, во-вторых, чтобы дети воспитывались в семейных условиях", - отметила Т.Исакунова.
Сотрудники министерства участникам мероприятия представили законопроект "О государственных пособиях в КР" в новой редакции. По их информации, кроме социальных ежемесячных пособий, которые в настоящее время дети с ОВЗ получают в размере 3 тыс. сомов, в рамках нового законопроекта дополнительно им будут выплачиваться пособия независимо от доходов.

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