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Советы специалистов: Как предупредить возникновение пожара в летний пожароопасный период

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441088-ru.html

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С начала года по Кыргызстану произошло более 1,8 тыс пожаров, погибло 39 человек – МЧС

4 августа 2017, 1:48       Комментарии

Чтобы предупредить возникновение пожара в летний пожароопасный период, Министерство чрезвычайных ситуаций просит соблюдать следующие правила пожарной безопасности:
- не используйте неисправную электро-установочную арматуру (электророзетки, вилки и выключатели);
- не используйте электронагревательные приборы кустарного производства;
- не храните горючие материалы на чердаках, в подвалах и на лестничных клетках;
- не оставляйте детей без присмотра;
- не оставляйте без присмотра включенные бытовые электроприборы, радио и телеаппаратуру, газовые плиты;
- не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов.
Находясь в лесу или горах помните:
- не бросайте горящих спичек и окурков;
- разжигайте костер только на очищенной до слоя грунта площадке;
- не разводите костер и не сжигайте мусор в пожароопасный период;
- не используйте на охоте пыжи из тлеющих материалов;
- покидая место привала, загасите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге;
-не оставляйте в лесу промасленный и пропитанный бензином обтирочный материал;
-не оставляйте стеклотару и разбитое стекло. Преломляя солнечные лучи оно может стать источником пожара. Начинающийся пожар потушите водой, ветками лиственных деревьев или забросайте землей.

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