Советы специалистов: Как предупредить возникновение пожара в летний пожароопасный период

4 августа 2017, 1:48 Комментарии

Чтобы предупредить возникновение пожара в летний пожароопасный период, Министерство чрезвычайных ситуаций просит соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- не используйте неисправную электро-установочную арматуру (электророзетки, вилки и выключатели);

- не используйте электронагревательные приборы кустарного производства;

- не храните горючие материалы на чердаках, в подвалах и на лестничных клетках;

- не оставляйте детей без присмотра;

- не оставляйте без присмотра включенные бытовые электроприборы, радио и телеаппаратуру, газовые плиты;

- не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов.

Находясь в лесу или горах помните:

- не бросайте горящих спичек и окурков;

- разжигайте костер только на очищенной до слоя грунта площадке;

- не разводите костер и не сжигайте мусор в пожароопасный период;

- не используйте на охоте пыжи из тлеющих материалов;

- покидая место привала, загасите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге;

-не оставляйте в лесу промасленный и пропитанный бензином обтирочный материал;

-не оставляйте стеклотару и разбитое стекло. Преломляя солнечные лучи оно может стать источником пожара. Начинающийся пожар потушите водой, ветками лиственных деревьев или забросайте землей.