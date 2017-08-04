ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей 5 кандидатов на должность президента

4 августа 2017, 0:37 Комментарии

ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей кандидатов на должность президента Кыргызстана Турсунбека Акуна, Романа Ремнева, Назарбека Нышанова, Ахматбека Келдибекова и Аскарбека Абышева.

Как сообщила пресс-служба, 3 августа ЦИК КР приняла постановление о регистрации уполномоченных представителей кандидатов.

Уполномоченными представителями по выборам кандидата Турсунбека Акуна зарегистрированы:

- Салижан уулу Эдилбек;

- Усманов Урол Усар угли;

- Бексулов Мирбек Каныбекович;

- Кадырбекова Салтанат Советбековна;

- Бабаназаров Мунарбек Жолдошович.

Уполномоченными представителями кандидата Р.Ремнева зарегистрированы:

- по выборам Эшимбекова Жамал Асановна;

- по финансовым вопросам Фалько Владимир Викторович.

Уполномоченными представителями по выборам кандидата Н.Нышанова зарегистрированы:

- Ажалиева Чынара Токтобековна;

- Кодирова Дилорам Асилбековна.

Уполномоченными представителями по выборам кандидата А.Келдибекова зарегистрированы:

- Эргешов Бекмурза Аскарбаевич;

- Маматов Руслан Нурдинович.

Уполномоченными представителями кандидата А.Абышева зарегистрированы:

- по выборам Зарипов Анара Аскарбековна;

- по финансовым вопросам Малдыбаева Кульнар.