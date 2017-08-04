ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей 5 кандидатов на должность президента

4 августа 2017, 0:37 Комментарии
ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей кандидатов на должность президента Кыргызстана Турсунбека Акуна, Романа Ремнева, Назарбека Нышанова, Ахматбека Келдибекова и Аскарбека Абышева.
Как сообщила пресс-служба, 3 августа ЦИК КР приняла постановление о регистрации уполномоченных представителей кандидатов.
Уполномоченными представителями по выборам кандидата Турсунбека Акуна зарегистрированы:
- Салижан уулу Эдилбек;
- Усманов Урол Усар угли;
- Бексулов Мирбек Каныбекович;
- Кадырбекова Салтанат Советбековна;
- Бабаназаров Мунарбек Жолдошович.
Уполномоченными представителями кандидата Р.Ремнева зарегистрированы:
- по выборам Эшимбекова Жамал Асановна;
- по финансовым вопросам Фалько Владимир Викторович.
Уполномоченными представителями по выборам кандидата Н.Нышанова зарегистрированы:
- Ажалиева Чынара Токтобековна;
- Кодирова Дилорам Асилбековна.
Уполномоченными представителями по выборам кандидата А.Келдибекова зарегистрированы:
- Эргешов Бекмурза Аскарбаевич;
- Маматов Руслан Нурдинович.
Уполномоченными представителями кандидата А.Абышева зарегистрированы:
- по выборам Зарипов Анара Аскарбековна;
- по финансовым вопросам Малдыбаева Кульнар.