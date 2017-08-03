Доллар США: 69.3250 (+0.6375) 
Евро: 82.1051 (+0.6829) 
Золото: 40.57 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызстанка притворилась сумасшедшей в Москве, чтобы не выходить замужКыргызстанка притворилась сумасшедшей в Москве, чтобы не выходить замужГермания не поддерживает противоречащие международному праву санкции СШАГермания не поддерживает противоречащие международному праву санкции США

В Казахстана собираются запретить религиозное образование за рубежом

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kazakhs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441085-ru.html

Похожие новости

Один миллион фальшивых тенге изъяли из оборота в Казахстане

В Казахстане хотят запретить одежду, закрывающую лицо

Власти Узбекистана выделят 42 млрд сумов на зарубежные стажировки

В Казахстане стартовали "Армейские международные игры-2017", где принимает участие команда Сухопутных войск из Кыргызстана (фото)

На Гавайях запретили смотреть в смартфон при переходе дороги

3 августа 2017, 22:40       Комментарии

Бишкек, 3 августа /Кабар/. В Казахстане рассматривают возможность введения запрета на получение религиозного образования за рубежом, чтобы ограничить риски влияния на граждан экстремистов, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на министра по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлана Ермекбаева.
"Мы вообще ставим перед собой цель, чтобы со временем по степени бакалавриата религиозное образование получали за рубежом только после получения образования в Казахстане. По степени магистра и доктора – только по направлению Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК). И со временем чтобы вообще прекратить обучение религиозным дисциплинам за рубежом", — сказал Ермекбаев на пресс-конференции в четверг.
По словам Ермекбаева, сегодня возглавляемое им министерство совместно с ДУМК призывают сограждан к тому, чтобы они не ехали "самовольно, стихийно за рубеж получать религиозное образование", так как, получив такое образование без направления духовного управления, они не будут трудоустроены в систему ДУМК.
"Если же они едут просто для того, чтобы для себя получить такое образование, то они должны понимать, что они несут большие риски. Они могут попасть под влияние деструктивных, радикальных проповедников там за рубежом", — сказал министр.
По его информации, религиозное образование за рубежом в настоящее время получают около 300 казахстанских граждан.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум