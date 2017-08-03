Союз Центрально-Азиатских государств: интеграция возможна?

3 августа 2017, 22:48 Комментарии

Путь к стабильности, прогрессу, экономической, военной и политической независимости региона лежит через интеграцию Центральноазиатских стран, не раз отмечал глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, говоря о необходимости практического перехода от слов к делу касательно более тесной экономической интеграции пятерки Центральноазиатских стран.

Именно Казахстан на протяжении уже не одного десятилетия выступает главным инициатором всех интеграционных процессов на пространстве Центральной Азии. Президента этой страны многие эксперты справедливо называют главным интегратором региона. Говоря о необходимости объединяться, Нурсултан Назарбаев подчеркивал: "Нам сам Бог велел: 55 миллионов населения, нет барьера по языку, взаимодополняемая экономика, на одном пространстве, транспортные, энергетические связи. Этот регион может полностью обеспечить себя продовольствием, энергетикой и так далее. Даже рынок самодостаточный был бы. Спрашивается, чего еще надо?…".

Действительно, что еще необходимо, чтобы родственные во многих отношениях, близкие территориально и ментально, страны наконец, объединились? Ведь любое объединение, любая интеграция – это всегда больше плюсов, нежели минусов, говорят аналитики. В том, что Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан только выиграют от собственного сплочения, не сомневаются и вне пределов региона. Все понимают — в случае объединения пятерка Центральноазиатских стран способна стать большой силой в мировой политике и экономике.

При этом, опуская всю ментальную, культурную и историческую близость и схожесть народов и этносов, проще говоря, наций, населяющих Центральноазиатский регион, как нечто само собой разумеющееся и понятное всем, то не отметить огромный экономический потенциал такого добрососедского партнерства довольно сложно.

Учитывая то богатство и разнообразие ресурсов, которыми наделена эта пятерка стран, можно не сомневаться в том, что они были бы полезны друг другу при условиях реальной кооперации, продуманной и выгодной для каждой из сторон. Казахстан, к примеру,

В гуманитарной сфере интеграции будут способствовать и общая история, и культура добрососедства. Немалое значение имеет и тот опыт сотрудничества, который государства наработали за годы совместной работы в таких региональных объединениях как СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭС и СВМДА.

Кроме того, что уже давно очевидно экспертному сообществу, не говоря уже о самих политиках, такая кооперация региональных игроков с общими корнями и схожими целями должна помочь им вырваться из цепкой периферийной зоны мировых экономических процессов. И здесь очень важно выстроить грамотную региональную политику без вмешательства посредников извне. С тем, что проблемы Центральной Азии должны решаться самими странами региона, без участия внешних сил, согласны, в частности.

В общем, именно взаимная интеграция и может позволить региону выстоять на фоне глобальных финансовых и политических потрясений. Регион должен быть экономически конкурентоспособным и политически стабильным – только так можно говорить о порядке, а не хаосе в непростых общемировых условиях. Проще говоря, кооперация в рамках Центральной Азии — это не только раскрытие экономического потенциала региона, но и эффективная защита от недружественных экономических, политических и идеологических интервенций со стороны старых и новых мировых центров влияния.

И здесь самое время вспомнить о достаточно давнем намерении главы Казахстана создать Союз Центральноазиатских государств — СЦАГ. Свою инициативу Нурсултан Назарбаев озвучил в феврале 2005 года, в Послании народу страны. "Нам надо перейти от слов к тесной экономической интеграции, двигаться к общему рынку, общей валюте", сказал глава государства. По мнению Назарбаева, интеграция Центральной Азии — это путь к стабильности, прогрессу, экономической, военной и политической независимости региона. "Такое объединение отвечает интересам простых людей, живущих в регионе" — отметил тогда президент Казахстана.

При этом, стоит напомнить, что попытки объединиться в регионе предпринимались и ранее. В частности, до идеи создания СЦАГ Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан образовывали Центрально-Азиатский союз — ЦАС. И в 1994 году эти страны провозглашали о введении единого экономического пространства между собой. Позже к альянсу присоединился Таджикистан, и объединение стало называться Центрально-Азиатским экономическим сообществом — ЦАЭС. Но глобального партнерства так и не случилось, что вполне объяснимо, ведь у такого союза немало глубинных преград, связанных с большим количеством внутренних региональных противоречий.

Так, эксперты не раз предполагали, что создание единого экономического пространства неминуемо повлечет за собой обострение проблемы неопределенности границ, особенно между Узбекистаном и Таджикистаном. Нельзя забывать и о том, что страны этого региона при всем разнообразии имеющихся у них ресурсов являются конкурентами, ведь большинство из них поставляют сырье — природного и растительного происхождения. Провал в реализации большинства предпринимаемых интеграционных проектов связан и с долгим отсутствием региональной самоидентификации стран, когда большая часть из них никак не связывала свои перспективы с перспективами развития всего региона.

Даже Казахстан, устав от множества безуспешных попыток реанимировать идею создания полноценного регионального альянса, со временем стал больше позиционировать себя в качестве евразийского государства, а не Центральноазиатского. Интеграции в Центральной Азии мешали и разные модели экономического развития, и несхожие политические форматы с неодинаковой степенью открытости миру.

Отсюда и взаимные территориальные претензии и неурядицы по поводу распределения водных ресурсов.

И вот здесь возникает главный вопрос. Как все же осуществить интеграцию пятерки Центральноазиатских стран? С чего начать? Ответ, как водится, лежит на поверхности. Начинать ничего особо не нужно. Процесс интеграции уже идет, и запущен он давно. Главным образом, интеграция опирается на растущую статистику торгового взаимодействия.

И здесь стоит понимать, что самым сложным для многих является именно само осознание и признание того, что процесс объединения интересов и путей выстраивания региональных политик, процесс интегрирования все-таки идет, и происходит это вне зависимости от субъективной воли некоторых из Центральноазиатских лидеров.

Важно одно – вопрос о реальной интеграции необходимо решать уже сейчас, не откладывая в долгий ящик. Ведь основа для объединения усилий уже создана, теперь дело осталось за созданием защищенного общего рынка, созданием Центральноазиатского блока, подобного которому в регионе еще не было. Но, который в самом регионе, нужно полагать, все же больше ждут, нежели боятся.

Источник: Авеста