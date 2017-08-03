3 августа 2017, 22:43 Комментарии

БИШКЕК, 3 авг - Sputnik. Кыргызстанка притворилась сумасшедшей в Москве, чтобы не выходить замуж, сообщили в пресс-службе посольства КР в России.

2 августа в посольство обратился гражданин Кыргызстана, который попросил помочь вызволить его дочь из психиатрической лечебницы в российской столице, куда, по его словам, она попала не по своей воле.

Сотрудник посольства прибыл в лечебницу и поговорил с лечащим врачом. Она сообщила, что девушка поступила к ним на лечение 29 июля 2017 года "в связи с психотическим состоянием с бредовыми идеями преследования и воздействия фантастического содержания".

Сама девушка рассказала сотруднику посольства, что родители полгода давили на нее, пытаясь против ее воли выдать замуж по расчету за незнакомого парня.

Девушка решила уехать из страны и намеренно попасть в больницу.

В связи с этой ситуацией администрация лечебницы обратилась в суд с исковым заявлением, в котором просила оставить кыргызстанку на лечении в не добровольном порядке.

Судья Симоновского районного суда Москвы решил отказать в удовлетворении этого заявления.

После заседания девушку выписали из лечебницы и передали отцу.

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