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Кыргызстанка притворилась сумасшедшей в Москве, чтобы не выходить замуж

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441083-ru.html

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3 августа 2017, 22:43       Комментарии

БИШКЕК, 3 авг - Sputnik. Кыргызстанка притворилась сумасшедшей в Москве, чтобы не выходить замуж, сообщили в пресс-службе посольства КР в России.
2 августа в посольство обратился гражданин Кыргызстана, который попросил помочь вызволить его дочь из психиатрической лечебницы в российской столице, куда, по его словам, она попала не по своей воле.
Сотрудник посольства прибыл в лечебницу и поговорил с лечащим врачом. Она сообщила, что девушка поступила к ним на лечение 29 июля 2017 года "в связи с психотическим состоянием с бредовыми идеями преследования и воздействия фантастического содержания".
Сама девушка рассказала сотруднику посольства, что родители полгода давили на нее, пытаясь против ее воли выдать замуж по расчету за незнакомого парня.
Девушка решила уехать из страны и намеренно попасть в больницу.
В связи с этой ситуацией администрация лечебницы обратилась в суд с исковым заявлением, в котором просила оставить кыргызстанку на лечении в не добровольном порядке.
Судья Симоновского районного суда Москвы решил отказать в удовлетворении этого заявления.
После заседания девушку выписали из лечебницы и передали отцу.
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