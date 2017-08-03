Двое убиты, один в тюрьме: Как сложились судьбы таджикских генералов от ОТО

3 августа 2017, 22:11 Комментарии

Ровно 18 лет назад, 3 августа 1999 года, Объединенная таджикская оппозиция официально объявила о роспуске своих вооруженных формирований. Мы вспоминаем, как это было.

Объявление о роспуске вооруженных формирований было сделано в соответствии с Общим соглашением об установлении мира и национального согласия, который был подписан между правительством и оппозицией 27 июня 1997 года в Москве. 3 августа 1999 года таджикская оппозиция превратилась из военной силы в политическую. Такое решение были принято руководством партии Исламского возрождения, Демпартии и организации "Лаъли Бадахшон".

По воспоминаниям первого вице спикера таджикского парламента Абдулмаджида Достиева, в 1999 году при последней амнистии вооруженные формирования насчитывали 5563 человек. Тогда подавляющее большинство боевиков ОТО изъявили желание интегрироваться в силовые структуры республики.

Некоторые из них сделали успешную карьеру в рядах силовых структур Таджикистана, пятерым из них президентом республики было присвоено высокие звания генерала.

Кто они, как сложилась их судьба?

Мирзо Зиёев

После массовых расстрелов со стороны НФ в конце 1992 года в Пяндже, где у него было много родственников, сформировал собственный отряд и ушел в Афганистан. Несколько раз пересекал границу и вступал в столкновения с правительственными войсками в Тавильдаре.

После отстранения Ризвона Содирова, был назначен командующим всеми вооруженными формированиями ОТО. Ввел строжайшую дисциплину среди бойцов, прекратил поборы со стороны боевиков автовладельцев. Его отряды вернулись из Афганистана вооруженными до зубов и прекрасно вымуштрованными. Они применяли тактику партизанской борьбы и успешно противостояли бронетехнике и авиации. В отличие от Содирова не расстреливал пленных. После ряда успешных операций число пленных правительственных солдат в расположении отрядов Мирзо Зиеева уже превышало количество боевиков. Отправлял пленных домой через Хорог и Ош под честное слово, что они не вернуться с оружием…

С 2 июля 1999 - министр по чрезвычайным ситуациям. Дослужился до генерал-лейтенанта. 30 ноября 2006 года указом президента освобожден от занимаемой должности. 11 июля 2009 года Зиеев был убит в Тавильдаринском районе в результате боестолкновения. По официальной версии он погиб в результате перестрелки (якобы от рук своих же бойцов). Однако очевидцы утверждают, что он был застрелен снайпером со стороны правительственных сил.

Абдухалим Назарзода (Ходжи Халим)

Назарзода являлся одним из немногочисленных представителей бывшей Объединенной таджикской оппозиции, который смог проработать в правительстве до начала сентября 2015 года. Имя Назарзода впервые прозвучало весной 1992 года. Наряду с митингами, которые проходили на площадях "Шахидон" и "Озоди", он организовал митинг душанбинской молодежи возле памятника Садриддину Айни в районе "Садбарга". С присоединением этой группы к митингу на площади "Шахидон" в мае 1992 года, силы оппозиции укрепились.

Ходжи Халим возглавлял группировку, в составе которой были жители Каратегинской улицы в Душанбе. Он участвовал в боевых действиях в Вахшской долине и вел оборону Душанбе от боевиков Народного фронта.

После прихода к власти Эмомали Рахмонова, Ходжи Халим сложил оружие и бежал в Казахстан, где занимался бизнесом. В 1997 году после подписания соглашения о мире и национальном согласии вернулся в Душанбе на караване из автомобилей "Джип". 10 автомобилей он передал Комиссии по национальному примирению, которую возглавлял Саид Абдулло Нури.

Ходжи Халим возглавил образованный из числа бывших боевиков Объединенной таджикской оппозиции 25-й батальон. Ему сразу же было присвоено звание полковника. Его назначение вызвало неоднозначную реакцию среди боевиков бывшей оппозиции. Они считали несправедливым то, что назначили командиром человека, который пять лет находился за рубежом. Но Ходжи Халим, по словам его сторонников, имел навыки переговоров, что позволило перетянуть на свою сторону других оппозиционеров и сдружится с ними. В отличие от других оппозиционеров, которые были осуждены или убиты, он долго продержался в правительстве и занимал высокопоставленные посты. Так, в январе 2014 года, он был назначен на пост замминистра.

Назарзода был убит в Рамитском ущелье в сентябре 2015 года, официально обвинен в организации вооруженного мятежа против правительства Таджикистана.

Махмадрузи Искандаров

Бывшему лидеру Демократической партии Таджикистана на фоне остальных командиров оппозиции Искандарову, можно сказать, повезло. Он сидит в тюрьме в Душанбе, на режим особо не жалуется и даже порекомендовал это место для отдыха: "Многим. А особенно кому-нибудь из правительства. Или, например, судьям", - сказал как-то журналисту "АП" Искандаров.

После достижения мира в стране был назначен главой КЧС и ГО Таджикистана, ему сразу было присвоено звание генерал-майора. После был назначен главой "Таджикгаза".

В октябре 2005 года Искандаров был приговорен к 23 годам лишения свободы. Однако в августе 2011 года этот срок ему сократили на два года.

Шох Искандаров

Бывший полевой командир ОТО в годы гражданской войны в Таджикистане после подписания мирного соглашения был интегрирован в правительственные силовые структуры, в погранвойска.

Его имя получило известность в 1998 году, после захвата формированиями мятежного полковника Махмуда Худойбердыева Согдийской области. Осенью 2010 года Искандаров активно участвовал в операции правительственных войск против вооруженных групп Мулло Абдулло в Раштской долине, после чего был назначен замначальника регионального управления МВД.

На сегодняшний день является начальником ОМВД города Турсунзаде.

Мирзохуджа Низомов

До начала войны офицер МВД, родился в многодетной семье служащих. В 1966–70 гг. учился в Таджикском пединституте, на факультете физической культуры. Будучи студентом, М. Низомов успешно выступал за сборные Таджикистана по вольной борьбе и гандболу. После окончания института работал школьным учителем, замдиректора педучилища. После поступил в Чебоксарскую школу милиции и по ее окончании стал работать инспектором в своем районе. Позже был назначен начальником ОБХСС ОВД Гармского района, затем замначальника ОВД Таджикабадского района, до января 1993 года работал в должности начальника ОВД Гармского района.

В годы гражданской войны был назначен руководством ОТО командиром Гармского отряда оппозиции. В сентябре 1996 года наряду с секретарем Совета Безопасности подписал в Гарме соглашение о прекращении огня. После заключения мира согласно 30-процентной квоте был назначен главой Таможенного комитета, затем был назначен заместителем командующего пограничными войсками Таджикистана, генерал-майор.

В настоящее время никакой должности не занимает.

Как проходило разоружение?

Первое объединение сил оппозиции произошло в 1995 году, когда была создана военно-политическая организация - Объединенная таджикская оппозиция. Ее руководителем стал Сайид Абдулло Нури – руководитель Движения исламского возрождения. Туда же вошли Партия исламского возрождения под руководством Мухаммадшарифа Химматзода, Демпартия, движение "Лаъли Бадахшон", координационный центр Демократических сил Таджикистана в России, Фонд помощи беженцам "Умед". Однако, ни в начале гражданского противостояния, ни позже ОТО не имела единого непререкаемого руководителя. По словам доктора исторических наук, профессора Ибрагима Усманова, полевые командиры оппозиции были абсолютно самостоятельны. Они сами принимали решения, правда, свои действия всегда соотносили с общей политикой ОТО.

Первую попытку создать единый центр военного руководства оппозиции лидеры ОТО предприняли летом 1996 года в Тавильдаре. Тогда, по словам Усманова, в какой-то мере функцию военного руководителя стал выполнять Мирзо Зиеев. Ранее, в 1993 году самым могущественным полевым командиром, так называемым "министром обороны", был полевой командир Ризвон Содиров.

Вообще, практически все районы страны в те неспокойные годы находились под контролем какого-то военного авторитета. Дарбанд и Комсомолабадский район - сфера влияния мулло Абдулло; Гарм - Мирзо Низомова; Джиргаталь, Таджикабадский район - Махмадрузи Искандарова; Тавильдара - Мирзо Зиеева; Калаи-Хумб, Ванч - Саламшо Мухаббатова; Куляб - братьев Чоловых; Курган-Тюбе - Махмуда Худойбердыева; Варзоб - Сухроба Касымова; Вахдатский район – командира Эшона, Ленинский район (ныне - Рудаки) – зона командиров Рахмона "Гитлера" и Мансура Муаккалова и т.д.

Одним из важнейших в межтаджикском переговорном процессе был вопрос разоружения всех незаконных формирований и создания единой армии.

На первом этапе ОТО должна была собрать вместе все свои формирования для подсчета. Для этого им определили несколько регионов в республике, куда оппозиционные отряды должны были перебазироваться со всей техникой и оружием - Бадахшан, Каратегин, Кофарнихон, Тавильдара, Ванч, Ленинский район, Вахдат и т.д. В конце первого этапа мы должны были вернуть оставшиеся формирования из Афганистана и других стран. Также нужно было ликвидировать все учебные базы внутри и вне страны, - рассказывает глава правительственной делегации на межтаджикских переговорах, зампред Комиссии по национальному примирению Абдулмаджид Достиев.

На втором этапе формирования ОТО должны были определиться - будут ли они продолжать носить оружие в составе национальной армии или уйдут на гражданку.

- Мало кто тогда ушел в мирную жизнь, - говорит Достиев, практически все вооруженные силы ОТО – 5933 человек - были зачислены в силовые структуры страны.

Реитеграция боевиков ОТО происходила особенно. Военные оппозиционеры шли в горизонтальное подчинение, не сливаясь со своими вчерашними противниками. Для них были созданы отдельные батальоны и отряды. После завершения реинтеграции, по протоколу все изъятое у ОТО оружие было пропорционально разделено между военными структурами страны.

- Нужно отдать должное Нури, - говорит Достиев. - Он взял на себя огромную ответственность - разоружить своих полевых командиров, отобрать у них власть. Ведь далеко не все хотели ее отдавать. Да и многие наши сторонники не хотели мириться с оппозицией, они пошли против правительства.

В 1999 году, после принятия изменений и дополнений к Конституции РТ, была осуществлена реформа власти на основе вхождения в нее представителей оппозиции по 30% квоте. Некоторые бывшие военные лидеры ОТО получили должности.

"3 августа 1999 года помимо заявления о расформировании сил ОТО, было принято обращение ко всем вооруженным группам, не подчиненным оппозиции, сложить оружие в течение трех недель", - писала газета "Известия" 5 августа 1999 года. Однако, "сдаваться" многие не пришли. Они не послушали ни правительство, ни руководство ОТО. "Такие подразделения были в Вахдатском районе, в районе Рудаки и в Таджикабаде, всего около 25 группировок. Количество боевиков в них колебалось от 5 до 50 человек", - говорит Достиев. Отдельные оппозиционные вооруженные формирования, вышедшие из подчинения официального руководства ОТО, а также криминальные группировки совершали нападения, обстреливали подразделения правительственных сил. "С ними боролись как оппозиция, так и правительственные войска, - говорит Достиев. - Один из них - Ризвон Содиров был убит в результате совместной спецоперации оппозиции и правительственных сил".

Не смирился с новой жизнью и лидер Комсомолобадского района мулло Абдулло, который был убит в апреле месяце 2011 года. Руководство оппозиции никогда не просило для него должности в госструктурах. Сам он хотел продолжения войны.

- В 1999 году он перешел со своей группировкой в Рогун, потом в Тавильдару, - вспоминает Абдулмаджид Достиев. - Мы к нему ездили вместе с Нури, пытались уговорить сдать оружие. Но он нас не слышал. Его бойцы также были категорично настроены, я помню, они говорили Нури: "Пока вы там в отелях хороших отдыхали, мы тут по горам бегали. И теперь мы сами будем решать, что делать…".

- Много несогласных было и в правительственных рядах, - говорит Достиев, - Например, мятежный полковник Махмуд Худобердыев, бывший командир танковой бригады Минобороны.

Бандитами, по словам Достиева, стали боевики из отрядов Мансура Муаккалова и Рахмона Сангинова (Гитлер). В июне 2001 года они были уничтожены во время спецоперации правительственных войск.

Группировку Муаккалова - Сангинова спецслужбы Таджикистана считают последним крупным бандформированием, представляющим собой остатки ОТО, не подчинившиеся решению оппозиции войти в состав силовых структур республики.

На этом закончилась история существования вооруженной таджикской оппозиции.

Источник: Азия плюс