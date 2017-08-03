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Один миллион фальшивых тенге изъяли из оборота в Казахстане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/odin-mill...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441081-ru.html

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3 августа 2017, 22:21       Комментарии

Бишкек, 3 августа /Кабар/. За шесть месяцев этого года Служба экономических расследований при Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана зарегистрировала 191 преступление по фактам фальшивомонетничества, сообщает агентство "Казинформ".
"Из незаконного оборота изъято 571 поддельный тенге на общую сумму 986 600 тенге. Кроме того, обнаружено 37 купюр долларов на общую сумму 3 700 долларов США, 3 купюры евро на 1200 евро и 9 купюр рублей на 12020 российских рублей", - проинформировал Арман Есембаев.
К примеру, в Актюбинской области в ходе проведенных следственных мероприятий выявлен изготовитель фальшивых денежных купюр и группа сбытчиков. "Ранее судимый гражданин Б. путем копирования на принтерах изготавливал поддельные банкноты с достоинством 5 тыс. тенге различных серий и номеров. Поддельные деньги сбывались на территории городов Уральска и Актобе. Группа лиц, которая занималась сбытом, осуждена на срок более пяти лет. В отношении указанного гражданина продолжаются следственные мероприятия", - сообщил он.

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