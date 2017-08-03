Руководитель художественного училища им.Чуйкова оказывал давление на преподавателя с целью увольнения, - омбудсмен

3 августа 2017, 22:12 Комментарии

Руководитель Кыргызского государственного художественного училища им.С.А.Чуйкова оказывал давление не преподавателя с целью его увольнения. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Института омбудсмена. По ее данным, на имя омбудсмена поступило обращение о преподавателя училища М.А. В обращении сообщалось, что со стороны руководителя училища Ж.Матураимова в отношении

преподавателя оказывалось всевозможное давление с целью его увольнения.

"М.А. не предоставляли полную ставку для проведения уроков и выплачивали ему заработную плату всего лишь в размере 700 сомов. Также Ж.Матураимов вынуждал М.А. выйти в отпуск без содержания не оформив соответствующий приказ. Институтом омбудсмена была проведена проверка указанных доводов и было направлено обращение в Министерство культуры, информации и туризма, а также в Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности. По результатам проверки Минкультуры был издан приказ за №178, согласно которому директору училища Ж.Матураимову был объявлен выговор. Ему также было поручено устранить все выявленные нарушения трудового законодательства. М.А. получил денежную компенсацию и устранены все выявленные нарушения его трудовых прав", - говорится в сообщении.