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Без света останутся 20 улиц Бишкека и два жилмассива — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441078-ru.html

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В каких районах Бишкека и Чуйской области 4 августа отключат электричество

В Бишкек прибыл бывший главный архитектор Барселоны

3 августа 2017, 21:49       Комментарии

БИШКЕК, 3 авг - Sputnik. В Бишкеке 4 августа ожидаются отключения электроэнергии, сообщается на сайте ОАО "Северэлектро".
С 9.00 до 18.00 света не будет на улицах Саратовской, Западной, Огонбаева, Абдумомунова, Салиевой, Орозбекова, Осмонова, Каховской, Красной, Щорса, а также в жилмассивах "Ак-Босого" и "Ак-Орго".
С 9.00 до 12.00 электричество отключат на проспекте Жибек Жолу, улицах Суюмбаева, Семашко и Осмонкула.
С 13.00 до 16.00 - на улицах Орозбекова, Фере, Тоголока Молдо и в Майли-Сайском переулке.
С 9.00 до 17.00 ожидаются отключения на улице Малдыбаева.
Перебои в электроснабжении связаны с ремонтными работами.
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