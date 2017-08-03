Без света останутся 20 улиц Бишкека и два жилмассива — список

3 августа 2017, 21:49 Комментарии

БИШКЕК, 3 авг - Sputnik. В Бишкеке 4 августа ожидаются отключения электроэнергии, сообщается на сайте ОАО "Северэлектро".

С 9.00 до 18.00 света не будет на улицах Саратовской, Западной, Огонбаева, Абдумомунова, Салиевой, Орозбекова, Осмонова, Каховской, Красной, Щорса, а также в жилмассивах "Ак-Босого" и "Ак-Орго".

С 9.00 до 12.00 электричество отключат на проспекте Жибек Жолу, улицах Суюмбаева, Семашко и Осмонкула.

С 13.00 до 16.00 - на улицах Орозбекова, Фере, Тоголока Молдо и в Майли-Сайском переулке.

С 9.00 до 17.00 ожидаются отключения на улице Малдыбаева.

Перебои в электроснабжении связаны с ремонтными работами.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });