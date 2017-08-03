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Ехали домой — подробности ДТП на Иссык-Куле с узбекистанцами

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441077-ru.html

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Подробности ДТП с участием ансамбля из Узбекистана на Иссык-Куле

ДТП на Иссык-Куле: в аварию попали 18 человек, большинство — граждане Узбекистана

3 августа 2017, 20:35       Комментарии

БИШКЕК, 3 авг - Sputnik. Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщила подробности автоаварии, в которой пострадали танцоры из Узбекистана.
ДТП произошло 3 августа примерно в 11.00 в селе Кызыл-Орук Иссык-Кульского района. Столкнулись бус и легковое авто, пострадали 10 человек.
Выяснилось, что 61-летний житель иссык-кульского села Кара-Ой вез в микроавтобусе 13 граждан Узбекистана в международный аэропорт "Манас".
На 17-м километре автодороги Балыкчи - Ананьево - Каракол, в районе села Кызыл-Орук, он столкнулся с автомобилем Mazda Premacy, которым управлял 67-летний бишкекчанин.
По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, в этом ДТП пострадали четверо взрослых и шестеро несовершеннолетних.
Их состояние оценивается как стабильное. Врачи зафиксировали у них различные травмы, в том числе переломы и сотрясение мозга.
Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>
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