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Военные Кыргызстана спасли российскую альпинистку в ущелье Ала-Арча

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441074-ru.html

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Военные летчики КР спасли еще одного альпиниста-гражданку России

3 августа 2017, 19:39       Комментарии

БИШКЕК, 3 авг - Sputnik. Военнослужащие сил воздушной обороны спасли 47-летнюю альпинистку из России в ущелье Ала-Арча, сообщила пресс-служба Генштаба ВС КР.
© Фото / Генеральный штаб ВС КРВоеннослужащие сил воздушной обороны спасли 47-летнюю альпинистку из России в ущелье Ала-Арча Во время восхождения на пик Корона (площадка Рацек, 3300 метров над уровнем моря) россиянка почувствовала себя плохо.
Экипаж вертолета МИ-8 МТВ, состоящий из командира, летчика-инструктора и борттехника, вылетел на помощь горовосходительнице. Она была доставлена на аэродром "Фрунзе-1" Бишкека. Затем ее госпитализировали с диагнозом "отек легких".
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