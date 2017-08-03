Военные Кыргызстана спасли российскую альпинистку в ущелье Ала-Арча

3 августа 2017, 19:39 Комментарии

БИШКЕК, 3 авг - Sputnik. Военнослужащие сил воздушной обороны спасли 47-летнюю альпинистку из России в ущелье Ала-Арча, сообщила пресс-служба Генштаба ВС КР.

© Фото / Генеральный штаб ВС КРВоеннослужащие сил воздушной обороны спасли 47-летнюю альпинистку из России в ущелье Ала-Арча Во время восхождения на пик Корона (площадка Рацек, 3300 метров над уровнем моря) россиянка почувствовала себя плохо.

Экипаж вертолета МИ-8 МТВ, состоящий из командира, летчика-инструктора и борттехника, вылетел на помощь горовосходительнице. Она была доставлена на аэродром "Фрунзе-1" Бишкека. Затем ее госпитализировали с диагнозом "отек легких".

Это уже второй вылет военнослужащих Сил воздушной обороны ВС КР за эту неделю - пару дней назад на юге республики был спасен немецкий альпинист, совершавший восхождение на пик Ленина.

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