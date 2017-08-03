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Новости Кыргызстана

Видео новости за 03 августа 2017 годаВидео новости за 03 августа 2017 годаИнтенсивные осадки — погода по Кыргызстану на 4 августаИнтенсивные осадки — погода по Кыргызстану на 4 августа

По Кыргызстану 5-10 августа временами ожидаются дожди, грозы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441072-ru.html

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Видео новости за 03 августа 2017 года

Интенсивные осадки — погода по Кыргызстану на 4 августа

3 августа 2017, 19:24       Комментарии

По Кыргызстану 5-10 августа временами ожидаются дожди, грозы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. По ее данным, 5 августа ночью на большей части территории дожди, грозы, в отдельных районах осадки интенсивные
5 августа днем местами, 6 августа в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с порывами до 15-20 м/с.
7 августа и 8 августа ночью без осадков, 8 августа днем в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
9 августа ночью без осадков, днем в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков.
10 августа местами дожди, грозы. Колебание температуры воздуха.

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