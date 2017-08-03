3 августа 2017, 19:24 Комментарии

По Кыргызстану 5-10 августа временами ожидаются дожди, грозы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. По ее данным, 5 августа ночью на большей части территории дожди, грозы, в отдельных районах осадки интенсивные

5 августа днем местами, 6 августа в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с порывами до 15-20 м/с.

7 августа и 8 августа ночью без осадков, 8 августа днем в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

9 августа ночью без осадков, днем в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков.

10 августа местами дожди, грозы. Колебание температуры воздуха.