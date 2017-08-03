В Бишкек прибыл бывший главный архитектор Барселоны

3 августа 2017, 18:35 Комментарии

БИШКЕК, 3 авг - Sputnik. В Бишкек прибыл директор Высшей школы урбанистики, известный испанский зодчий и бывший главный архитектор Барселоны Винсенте Гуаярт, сообщил пресс-центр Кыргызско-Российского Славянского университета.

4 августа в вузе состоится подписание договора о сотрудничестве между Высшей школой урбанистики имени Александра Высоковского - подразделения национального исследовательского института "Высшая школа экономики" (Москва) и Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина.

Гуаярт прибыл специально на церемонию подписания. Он же проведет короткую презентацию о деятельности ВШУ, которая занимается образованием и исследованиями в сфере урбанистики, отвечающей потребностям городов и десяткам миллионов людей с разнообразными интересами и устремлениями.

На базе КРСУ в ближайшем будущем планируется открыть филиал ВШУ, а уже сегодня Бишкекская мэрия готова оплатить обучение в магистратуре ряду выпускников факультета архитектуры, дизайна и строительства вуза, которые активно участвуют в работе над проектом детальной планировки столицы Кыргызстана.

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