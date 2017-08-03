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Погиб 16-летний, пострадали 12 человек — ДТП произошло в Чуйской области

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441070-ru.html

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В селе Чон-Арык произошло ДТП. Погиб 16-летний подросток

ДТП на Иссык-Куле: в аварию попали 18 человек, большинство — граждане Узбекистана

3 августа 2017, 18:53       Комментарии

БИШКЕК, 3 авг - Sputnik. В ДТП в Чуйской области погиб подросток, сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.
Авария произошла 2 августа примерно в 8.00 в селе Петровка Московского района.
Toyota Estima вылетела на встречку и совершила лобовое столкновение с автомобилем Lexus RS 330. Водитель Mercedes Benz, ехавший позади Lexus, не успел среагировать и влетел в бампер RS 330.
"Погиб сын водителя Mercedes - 16-летний подросток. Пострадали 12 человек. Четверых госпитализировали в состоянии средней тяжести, среди них двое несовершеннолетних. Восемь человек получили амбулаторную помощь", - рассказали в пресс-службе.
По данному факту назначены необходимые экспертизы.
Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>
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