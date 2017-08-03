Погиб 16-летний, пострадали 12 человек — ДТП произошло в Чуйской области

3 августа 2017, 18:53 Комментарии

БИШКЕК, 3 авг - Sputnik. В ДТП в Чуйской области погиб подросток, сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

Авария произошла 2 августа примерно в 8.00 в селе Петровка Московского района.

Toyota Estima вылетела на встречку и совершила лобовое столкновение с автомобилем Lexus RS 330. Водитель Mercedes Benz, ехавший позади Lexus, не успел среагировать и влетел в бампер RS 330.

"Погиб сын водителя Mercedes - 16-летний подросток. Пострадали 12 человек. Четверых госпитализировали в состоянии средней тяжести, среди них двое несовершеннолетних. Восемь человек получили амбулаторную помощь", - рассказали в пресс-службе.

По данному факту назначены необходимые экспертизы.

Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>

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