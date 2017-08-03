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Новости Кыргызстана

По Кыргызстану 5-10 августа временами ожидаются дожди, грозыПо Кыргызстану 5-10 августа временами ожидаются дожди, грозыВ Бишкеке обсудили положение об оплате труда лицам ухаживающих за детьми с ОВЗВ Бишкеке обсудили положение об оплате труда лицам ухаживающих за детьми с ОВЗ

Интенсивные осадки — погода по Кыргызстану на 4 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441069-ru.html

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По Кыргызстану 5-10 августа временами ожидаются дожди, грозы

3 августа 2017, 19:02       Комментарии

БИШКЕК, 3 авг - Sputnik. В пятницу, 4 августа, по республике ночью местами, днем на большей части территории дожди, грозы, днем местами осадки интенсивные, сообщает Кыргызгидромет.
Ожидается западный ветер, 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 20.
В Чуйской области ночная температура составит 18-23 градуса тепла, днем +26...+31.
В Таласской области ночью +12...+17, днем прогнозируется 24-29 градусов со знаком "плюс".
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 18-23 выше нуля, днем +26...+31.
В Иссык-Кульской области ночью в пределах +12...+17, днем ожидается от 23 до 28 градусов тепла.
В Нарынской области ночью 7-12 со знаком "плюс", днем термометры покажут +23...+28.
В Оше ночью +21...+23, днем 29-31 выше нуля.
В Бишкеке ночью 21-23 градуса тепла, днем воздух прогреется до +28...+30.
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