Интенсивные осадки — погода по Кыргызстану на 4 августа

3 августа 2017, 19:02 Комментарии

БИШКЕК, 3 авг - Sputnik. В пятницу, 4 августа, по республике ночью местами, днем на большей части территории дожди, грозы, днем местами осадки интенсивные, сообщает Кыргызгидромет.

Ожидается западный ветер, 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 20.

В Чуйской области ночная температура составит 18-23 градуса тепла, днем +26...+31.

В Таласской области ночью +12...+17, днем прогнозируется 24-29 градусов со знаком "плюс".

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 18-23 выше нуля, днем +26...+31.

В Иссык-Кульской области ночью в пределах +12...+17, днем ожидается от 23 до 28 градусов тепла.

В Нарынской области ночью 7-12 со знаком "плюс", днем термометры покажут +23...+28.

В Оше ночью +21...+23, днем 29-31 выше нуля.

В Бишкеке ночью 21-23 градуса тепла, днем воздух прогреется до +28...+30.

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