В каких районах Бишкека и Чуйской области 4 августа отключат электричество

3 августа 2017, 18:45 Комментарии
В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 4 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 18:00:
– улицы Саратовская, Западная, Огонбаева, Абдумомунова, Салиевой, переулок Таллинский;
– жилмассив "Красный строитель" (улицы Адырская, Андижанская), улица Тоголока Молдо;
– микрорайон "Кок-Жар" (дом № 9А);
– улицыОрозбекова; Осмонова, Каховская, жилмассив "Ак-Орго" (улицы Ак-Чолмок, Омуракунова, Асаба), Красная, Щорса;
– жилмассив "Ак-Босого" (западная часть).
С 9:00 до 12:00:
– улицы Жибек Жолу, Суюмбаева, Семашко, Осмонкула.
С 13:00 до 16:00:
– улицы Орозбекова, Фере, Тоголока Молдо, переулок Майли-Сайский.
С 9:00 до 17:00:
– улица Малдыбаева (дом №20).
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– село Кара-Жигач (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кондучаловой);
– села Белек, Жыламыш, Первое Мая;
– село Тёрт-Кёль;
– село Гавриловка (улицы Забайкальская, Южная, Восточная, Фрунзе);
– село Орто-Суу.
С 13:00 до 17:00:
– город Кара-Балта (улицы Заводская, Спортивная, Бородачева, Карла Маркса, Кирова).
С 8:00 до 12:00:
– город Кара-Балта (переулок Безымянный, улицы Кирова, Спортивная, Свердлова).