В каких районах Бишкека и Чуйской области 4 августа отключат электричество

3 августа 2017, 18:45 Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 4 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 18:00:

– улицы Саратовская, Западная, Огонбаева, Абдумомунова, Салиевой, переулок Таллинский;

– жилмассив "Красный строитель" (улицы Адырская, Андижанская), улица Тоголока Молдо;

– микрорайон "Кок-Жар" (дом № 9А);

– улицыОрозбекова; Осмонова, Каховская, жилмассив "Ак-Орго" (улицы Ак-Чолмок, Омуракунова, Асаба), Красная, Щорса;

– жилмассив "Ак-Босого" (западная часть).

С 9:00 до 12:00:

– улицы Жибек Жолу, Суюмбаева, Семашко, Осмонкула.

С 13:00 до 16:00:

– улицы Орозбекова, Фере, Тоголока Молдо, переулок Майли-Сайский.

С 9:00 до 17:00:

– улица Малдыбаева (дом №20).

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– село Кара-Жигач (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кондучаловой);

– села Белек, Жыламыш, Первое Мая;

– село Тёрт-Кёль;

– село Гавриловка (улицы Забайкальская, Южная, Восточная, Фрунзе);

– село Орто-Суу.

С 13:00 до 17:00:

– город Кара-Балта (улицы Заводская, Спортивная, Бородачева, Карла Маркса, Кирова).

С 8:00 до 12:00:

– город Кара-Балта (переулок Безымянный, улицы Кирова, Спортивная, Свердлова).