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В Бишкеке обсудили положение об оплате труда лицам ухаживающих за детьми с ОВЗ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441067-ru.html

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3 августа 2017, 18:56       Комментарии

С участием родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, представителей неправительственных организаций занимающихся вопросами ЛОВЗ, министерств и ведомств обсудили проект Временного положения об условиях оплаты труда лицам, ухаживающих за ребенком с ограниченными возможностями здоровья.
По данным Минсоцразвития, в настоящее время по республике проживают свыше 29 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, из них около 6 тысяч детей по заключению медико-социальной экспертной комиссии нуждаются постоянном постороннем уходе.
Сотрудники министерства представили законопроект "О государственных пособиях в КР" в новой редакции. По их информации, кроме социальных ежемесячных пособий, которые в настоящее время дети с ОВЗ получают в размере 3 тысяч сомов, в рамках нового законопроекта дополнительно им будут выплачиваться пособия независимо от доходов.

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