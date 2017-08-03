В Бишкеке обсудили положение об оплате труда лицам ухаживающих за детьми с ОВЗ

3 августа 2017, 18:56 Комментарии

С участием родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, представителей неправительственных организаций занимающихся вопросами ЛОВЗ, министерств и ведомств обсудили проект Временного положения об условиях оплаты труда лицам, ухаживающих за ребенком с ограниченными возможностями здоровья.

По данным Минсоцразвития, в настоящее время по республике проживают свыше 29 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, из них около 6 тысяч детей по заключению медико-социальной экспертной комиссии нуждаются постоянном постороннем уходе.

Сотрудники министерства представили законопроект "О государственных пособиях в КР" в новой редакции. По их информации, кроме социальных ежемесячных пособий, которые в настоящее время дети с ОВЗ получают в размере 3 тысяч сомов, в рамках нового законопроекта дополнительно им будут выплачиваться пособия независимо от доходов.