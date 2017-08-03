Доллар США: 69.3250 (+0.6375) 
Евро: 82.1051 (+0.6829) 
Золото: 40.57 $/гр (-0.15) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Лучше всех среди кандидатов в президенты кыргызский знают Бабанов, Акун и МадумаровЛучше всех среди кандидатов в президенты кыргызский знают Бабанов, Акун и МадумаровНазначен новый заместитель акима Сокулукского районаНазначен новый заместитель акима Сокулукского района

На Иссык-Куле задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника финполиции

Источник:
http://kabar.kg/news/na-issyk-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441066-ru.html

Похожие новости

Ехали домой — подробности ДТП на Иссык-Куле с узбекистанцами

Представители регионов ознакомились с Иссык-Кульской моделью проекта ОСОП

Им завидует весь Бишкек — очевидцы сняли видео града на Иссык-Куле

Подробности ДТП с участием ансамбля из Узбекистана на Иссык-Куле

ДТП на Иссык-Куле: в аварию попали 18 человек, большинство — граждане Узбекистана

3 августа 2017, 18:18       Комментарии

Бишкек, 3 августа /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В городе Балыкчи накануне сотрудниками отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) по Иссык-Кульской области был задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника финполиции.
По данным пресс-службы ведомства, 2 августа 2017 года в межрайонный отдел ГСБЭП Иссык-Кульской области обратился директор детского оздоровительного центра (ДОЦ) "Д-С" с просьбой принять меры в отношении неизвестного мужчины.
По словам директора, 26 июля текущего года неизвестный мужчина придя в администрацию ДОЦ в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района, представился сотрудником финансовой полиции, и войдя в доверие, попросил оказать финансовую помощь.
Отмечается, что при этом он не назвал своих личных данных и не представил служебное удостоверение. Получив денежные средства в размере 5 тыс сомов, неизвестный покинул территорию центра.
По истечению недели, 2 августа 2017 года, лже-сотрудник финпола повторно обратился к директору ДОЦ с аналогичной просьбой оказать материальную помощь в размере 4 тыс. сомов.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 2 августа текущего года указанный лже-полицейский был задержан при получении денежных средств и водворен в ИВС. По данному факту ОВД Иссык-Кульского района возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Финансовая полиция КР настоятельно рекомендует быть бдительными и не поддаваться уловкам мошенников, и в подозрительных ситуациях просит незамедлительно обращаться в ГСБЭП при ПКР по телефону доверия 195.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум