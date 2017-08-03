На Иссык-Куле задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника финполиции

3 августа 2017, 18:18 Комментарии

Бишкек, 3 августа /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В городе Балыкчи накануне сотрудниками отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) по Иссык-Кульской области был задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника финполиции.

По данным пресс-службы ведомства, 2 августа 2017 года в межрайонный отдел ГСБЭП Иссык-Кульской области обратился директор детского оздоровительного центра (ДОЦ) "Д-С" с просьбой принять меры в отношении неизвестного мужчины.

По словам директора, 26 июля текущего года неизвестный мужчина придя в администрацию ДОЦ в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района, представился сотрудником финансовой полиции, и войдя в доверие, попросил оказать финансовую помощь.

Отмечается, что при этом он не назвал своих личных данных и не представил служебное удостоверение. Получив денежные средства в размере 5 тыс сомов, неизвестный покинул территорию центра.

По истечению недели, 2 августа 2017 года, лже-сотрудник финпола повторно обратился к директору ДОЦ с аналогичной просьбой оказать материальную помощь в размере 4 тыс. сомов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 2 августа текущего года указанный лже-полицейский был задержан при получении денежных средств и водворен в ИВС. По данному факту ОВД Иссык-Кульского района возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Финансовая полиция КР настоятельно рекомендует быть бдительными и не поддаваться уловкам мошенников, и в подозрительных ситуациях просит незамедлительно обращаться в ГСБЭП при ПКР по телефону доверия 195.