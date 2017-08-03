ЦИК рассмотрит варианты проведения тестирования по кыргызскому языку для Текебаева

3 августа 2017, 18:35 Комментарии

Бишкек, 3 августа /Салтанат Абдраева – Кабар/. Центральная комиссия по выборам и проведению референдума рассмотрит варианты проведения тестирования по кыргызскому языку для Омурбека Текебаева. Об этом сегодня агентству "Кабар" сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

Отметим, Межрайонный суд Бишкека обязал Центризбирком рассмотреть вопрос о сдаче теста по кыргызскому языку кандидатом в президенты Омурбеком Текебаевым, который в данный момент находится в СИЗО.

Юрист считает, что суд принял не очень корректное решение. "Со своей стороны ЦИК создал всем равные правовые условия, как записано в законе. Суд не учел наши доводы. Раз суд обязал ЦИК, мы должны проявить лояльность, и мы будем максимально в пределах нашей компетенции решать этот вопрос. Я еще раз хочу отметить, что правового механизма для реализации права подсудимых, находящихся под арестом в законе не прописано. Поэтому в этом случае, вся ответственность за все решения, которые будут приниматься, будет на решении этого суда", - сказал Осмоналиев.

Как он отметил, ЦИК пока никаких совещаний по данному вопросу не проводил. "Мы будем принимать решение, но мы не выйдем за пределы правового поля", - заявил он.

Осмоналиев подчеркнул, что статья 139 часть 2 предусматривает уголовную ответственность за вмешательство в деятельность в ЦИК.