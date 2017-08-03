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На Форуме "Евразийская неделя" обсудят роль экспертного сообщества в развитии евразийской экономической интеграции

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-forume...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441064-ru.html

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3 августа 2017, 18:37       Комментарии

Бишкек, 3 августа /Кабар/. 26 августа, в третий день работы ежегодного Международного форума "Евразийская неделя", Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Национальный исследовательский университет "Высшая Школа Экономики" при участии Центра евразийских исследований проведут сессию "Роль экспертного сообщества, научных и образовательных учреждений в развитии евразийской экономической интеграции".
В рамках сессии состоится панельная дискуссия и круглый стол с участием ведущих представителей академических кругов государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Интеграционные процессы на евразийском пространстве носят динамичный и разносторонний характер и невозможны без активного участия высококвалифицированных экспертов самого различного профиля. Существенна и роль экспертного сообщества в выработке интеграционной политики в рамках ЕАЭС. Именно поэтому очевидна потребность в поиске эффективной модели взаимодействия экспертных организаций и органов Союза – как по формату, так и по содержанию – и их активного участия в международных экспертных платформах.
В ходе работы сессии ее участники определят подходы к созданию модели сетевого взаимодействия экспертного сообщества государств Союза. Это позволит разрабатывать рекомендации и влиять на принятие решений по развитию евразийской экономической интеграции в ЕАЭС, содействовать формированию образа будущего Евразийского экономического союза. Кроме того, совместная работа экспертной сети будет способствовать развитию научного и кадрового потенциала специалистов, востребованных в сфере реализации интеграционных процессов в рамках Союза.
Для обсуждения предлагаются такие темы, как:
- текущая оценка роли экспертного сообщества, научных и образовательных учреждений в развитии евразийской экономической интеграции;
- актуальные вопросы развития ЕАЭС, требующие экспертизы и публичного обсуждения в кратко- и среднесрочной перспективе;
- эффективные форматы сотрудничества между экспертным сообществом, научными и образовательными организациями и органами, ответственными за развитие евразийской экономической интеграции;
- перспективы эффективной подготовки специалистов по евразийской экономической интеграции.
Приглашаем руководителей и ведущих сотрудников высших образовательных учреждений, молодых ученых, преподавателей стран ЕАЭС, независимых экспертов, аналитических обозревателей СМИ, "фабрик мысли", представителей иных экспертных и научных организаций принять участие в сессии в качестве слушателя и/или докладчика (в этом случае просьба направить тему предполагаемого доклада для включения его в программу мероприятия).
Для участия в сессии необходимо подтвердить статус участника, прислав ФИО и занимаемую должность на электронную почту expert@eecommission.org, и зарегистрироваться на сайте Форума "Евразийская неделя" (www.eurasianweek.org) в срок до 9 августа 2017 года.
Количество участников мероприятия ограничено. Организаторы мероприятия оставляют за собой право отклонить заявку на участие.
Сессия "Роль экспертного сообщества, научных и образовательных учреждений в развитии евразийской экономической интеграции" состоится 26 августа с 12:00 до 16:00 в Конгресс-центре "ЭКСПО-2017". Панельная дискуссия пройдет в зале № 2, круглый стол – в зале № 3.

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