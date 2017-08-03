Назначен новый заместитель акима Сокулукского района

3 августа 2017, 18:08 Комментарии

Улан Садалиев назначен первым заместителем главы госадминистрации-акима Сокулукского района Чуйской области, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение. Ранее он занимал должность главы Новопавловского айыл-окмоту, где в январе произошло крушение Боинга.

Напомним, 16 января грузовой самолет Боинг-747, совершавший рейс Гонконг – Бишкек – Стамбул, упал в 7:31 на дачный поселок Дачи СУ. В результате катастрофы погибли 34 гражданина Кыргызстана и четверо членов экипажа, пострадало более 40 домов. Все новости по теме последствий авиакатастрофы в хронике K-News.