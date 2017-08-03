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На Иссык-Куле задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника финполицииНа Иссык-Куле задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника финполицииУлан Садалиев назначен замакима Сокулукского района Чуйской областиУлан Садалиев назначен замакима Сокулукского района Чуйской области

Назначен новый заместитель акима Сокулукского района

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/naznac...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441063-ru.html

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3 августа 2017, 18:08       Комментарии

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