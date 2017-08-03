Лучше всех среди кандидатов в президенты кыргызский знают Бабанов, Акун и Мадумаров

3 августа 2017, 18:19 Комментарии

Кандидаты в президенты Омурбек Бабанов, Адахан Мадумаров и Турсунбек Акун набрали высшие баллы в тесте по кыргызскому языку.

Как сообщает Национальная комиссия по госязыку, сегодня тест сдал Адахан Мадумаров, который набрал 96,77 баллов. На данный момент от показал лучший результат.

Ранее хороший результат показали другие кандидаты в президенты — Омурбек Бабанов (93,5 баллов) и Турсунбек Акун (94,75). Таким образом, наилучший результат показали трое кандидатов.

Также в Нацкомиссии сообщили, что один из кандидатов Мамедов Нусрет Муса-Оглы отказался от должности президента и не пришел на тест.

Напомним, выборы президента КР пройдут 15 октября 2017 года. Всего в выборах планируют принять участие 59 кандидатов.