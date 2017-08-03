Из г.Ош за первое полугодие в республиканский бюджет поступило 2 млрд сомов налогов

3 августа 2017, 17:49 Комментарии

Ош, 3 августа /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Из города Ош за первое полугодие 2017 года в республиканский бюджет за счет налоговых и вне налоговых поступлений собрано 2 млрд 90,6 млн сомов. Об этом сообщи первый вице-мэр города Ош Замирбек Аскаров.

По его словам, план по сбору налоговых и вне налоговых поступлений в республиканский бюджет для города Ош за первое полугодие составлял 1 млрд 108,7 млн сомов. В свою очередь в республиканский бюджет собрано 2 млрд 90,6 млн сомов, план перевыполнен на 88,6 процентов больше или на 981,9 млн сомов больше, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше собрано на 41,7 млн сомов.

"План по сбору налоговых и вне налоговых поступлений в местный бюджет для города Ош за первое полугодие составлял 375,6 млн сомов, план перевыполнен на 15,8 млн сомов больше и составил 391,4 млн сомов. Кроме того, план по сбору социальных страховых взносов выполнена на 105,8 % и составила 828,1 млн сомов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 45,8 млн сомов", - сообщил он.