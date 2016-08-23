Таможенники КР изъяли мешки с контрабадными сухофруктами из Таджикистана

3 августа 2017, 17:55 Комментарии

Бишкек, 3 августа /Кабар/. Сотрудниками отдела по борьбе с таможенными правонарушениями Оперативной таможни "Юг" был предотвращен незаконный ввоз сухофруктов из Таджикистана на территорию Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы (ГТС) КР.

По ее данным, в местности Мин-Булак Баткенской области военнослужащими погранзаставы и сотрудниками таможенной службы было задержано автотранспортное средство марки "Портер" с госномерами Таджикистана. Водитель данной машины также являлся гражданином РТ.

Сообщается, что при осмотре грузового отсека машины был обнаружен контрабандный товар в ассортименте: абрикос сушеный, чернослив сушеный, миндаль, а также колотые ядра абрикоса.

На момент проверки водитель не смог предоставить какие-либо документы, подтверждающие легальность ввоза данного товара.