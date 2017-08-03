Представители регионов ознакомились с Иссык-Кульской моделью проекта ОСОП

3 августа 2017, 18:01 Комментарии

Бишкек, 3 августа /Кабар/. С 27 по 28 июля 2017 года, 52 представителя государственных органов, донорских организаций и частного сектора в рамках учебного тура ознакомились с Иссык-Кульской моделью проекта ОСОП (Одно село один продукт).

Специалисты регионального развития из областных администраций Оша, Баткена, Таласа, Нарына, и Чуйской области, а также производители из Баткена, Оша, Таласа и члены "Жаш Ишкерлер Ассоциациясы" приняли участие в ознакомлении с проектом ОСОП.

Участники посетили несколько жааматов (местные сообщества), которые являются частью совместного цеха по войлочному производству Ассоциации ОСОП, в городах Балыкчы и Каракол, а также в селах Шор-Булак, Кызыл-Туу, Ак-Сай и Оргочор. Продукция, произведенная в этих жааматах, экспортируется в японскую корпорацию "MUJI".

В рамках учебного тура, проект ОСОП+1 представил вниманию участников полный производственный цикл, от очистки и окраски войлока, до контроля качества и упаковки конечного продукта. После ознакомления и презентации жааматов, участники тура обсудили с производителями вопросы производства продукции, экспорта в Японию и получаемой прибыли.

28 июля 2017 года, группа встретилась с Первым заместителем Полномочного представителя Правительства КР в Иссык-Кульской области Д.Монолдоровым. Он, в свою очередь, поблагодарил проект ОСОП и JICA за приложенные усилия, а также заверил, что Иссык-Кульская область готова к устойчивому продолжению начатых проектов. В завершении встречи, Монолдоров выразил надежду, что в ближайшем будущем оставшиеся регионы страны смогут успешно реализовать проект ОСОП.

Участники поблагодарили организаторов и JICA за информативный учебный тур. Они положительно отзывались о проекте и выразили заинтересованность в реализации Иссык-Кульской модели в своих регионах. Многие участники попросили содействия со стороны JICA в реализации увиденного проекта ОСОП.