ЦИК может рассмотреть на своем заседании вопрос допуска О.Текебаева к сдаче теста по госязыку

3 августа 2017, 17:45 Комментарии

В Центральную избирательную комиссию еще не поступило решение межрайонного суда Бишкека о необходимости рассмотрения вопроса допуска Омурбека Текебаева к сдаче теста по госязыку. Об этом АКИpress 3 августа сообщили в ЦИК. Ранее в соцсетях появилась информация, что межрайонный суд Бишкека признал действия ЦИК незаконными и обязал рассмотреть на заседании вопрос допуска О.Текебаева к сдаче теста.

"Данный вопрос был рассмотрен не на заседании ЦИК, а на рабочем совещании. Решение межрайонного суда касается этого пункта. Пока в ЦИК решение суда не поступало. Как только оно поступит, вопрос будет рассмотрен", - сказали в Центризбиркоме.

О.Текебаев является претендентом на пост президента. В настоящее время он проходит подсудимым по уголовному делу и содержится в СИЗО. Первомайский суд не отпустил депутата сдать тест.