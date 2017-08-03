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ЦИК может рассмотреть на своем заседании вопрос допуска О.Текебаева к сдаче теста по госязыку

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441057-ru.html

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3 августа 2017, 17:45       Комментарии

В Центральную избирательную комиссию еще не поступило решение межрайонного суда Бишкека о необходимости рассмотрения вопроса допуска Омурбека Текебаева к сдаче теста по госязыку. Об этом АКИpress 3 августа сообщили в ЦИК. Ранее в соцсетях появилась информация, что межрайонный суд Бишкека признал действия ЦИК незаконными и обязал рассмотреть на заседании вопрос допуска О.Текебаева к сдаче теста.
"Данный вопрос был рассмотрен не на заседании ЦИК, а на рабочем совещании. Решение межрайонного суда касается этого пункта. Пока в ЦИК решение суда не поступало. Как только оно поступит, вопрос будет рассмотрен", - сказали в Центризбиркоме.
О.Текебаев является претендентом на пост президента. В настоящее время он проходит подсудимым по уголовному делу и содержится в СИЗО. Первомайский суд не отпустил депутата сдать тест.

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