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Подробности ДТП с участием ансамбля из Узбекистана на Иссык-Куле

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364284_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441055-ru.html

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3 августа 2017, 17:34       Комментарии

Сегодня, 3 августа, примерно в 11.00 в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Кызыл-Орук, и сразу же на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа районной милиции. Столкнулись минивэн и легковой автомобиль.
Как выяснилось позднее, пассажиры микроавтобуса марки "Фольксваген ЛТ-35" являются гражданами Узбекистана, которые были госпитализированы в территориальную больницу города Чолпон-Ата.
Туда же направлены еще двое жителей г. Бишкек, находившихся в автомашине марки "Мазда Примаси".
По данным Министерства здравоохранения, в основном пострадавшие получили закрытые переломы и ушибы.
Госпитализированы:
<li>О.Е., 1976 г.р. Диагноз: "закрытый перелом пятого пальца левой кисти". Госпитализирована в отделение травматологии. Состояние стабильное (гр. Республики Узбекистан);</li><li>О.В., 2006 г.р. Диагноз: "закрытый перелом кости со смещением". Госпитализирована в отделение травматологии. Состояние стабильное (гр. Республики Узбекистан);</li><li>О.И., 2006 г.р. Диагноз: "оскольчатый перелом средней левой плечевой кости со смещением". Госпитализирован в отделение реанимации. Состояние средней тяжести (гр. Республики Узбекистан);</li><li>О.Л., 1952 г.р. Диагноз: "закрытый перелом ключицы слева". Госпитализирована в отделение травматологии. Состояние стабильное (гр. Республики Узбекистан);</li><li>У.Ш., 1953 г.р. Диагноз: "закрытый перелом предплечья". В отделении травматологии. Состояние стабильное;</li><li>А.М., 2009 г.р. Диагноз: "закрытый перелом средней/3 плеча справа". В травматологии, состояние стабильное;</li><li>У.Д., 1928 г.р. Диагноз: "ушибленная рана нижней губы", в травматологии, состояние стабильное;</li><li>Х.Ф., 1996 г.р. Диагноз: "сотрясение головного мозга". В травматологии, состояние стабильное;</li><li>А.Х., 2013 г. Оказана амбулаторная помощь (находится рядом с мамой). Состояние удовлетворительное.</li>
Причины столкновения в настоящее время устанавливаются, но, по предварительной информации, виновником является водитель легкового авто.
По сообщению правоохранительных органов Иссык-Кульской области, 61-летний житель села Кара-Ой А. Кадыржан на своем микроавтобусе марки "Фольксваген-ЛТ-35" вез пассажиров из дома отдыха Good luck, расположенного в селе Чон-Сары-Ой. Отметим, в курортной зоне проходил фестиваль танцев и 13 иностранных гостей принимали в нем участие.
"По окончании фестиваля они отправились в Бишкек, чтобы совершить вылет из аэропорта "Манас". Однако на 17-м километре автодороги Балыкчы - Ананьево - Каракол, возле села Кызыл-Орук, пассажирский микроавтобус столкнулся с автомашиной "Мазда Примаси", - сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

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