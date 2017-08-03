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ЦИК может рассмотреть на своем заседании вопрос допуска О.Текебаева к сдаче теста по госязыкуЦИК может рассмотреть на своем заседании вопрос допуска О.Текебаева к сдаче теста по госязыкуИм завидует весь Бишкек — очевидцы сняли видео града на Иссык-КулеИм завидует весь Бишкек — очевидцы сняли видео града на Иссык-Куле

Адахан Мадумаров побил действующий рекорд по госязыку среди кандидатов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364289_ad...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441054-ru.html

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"Кыргызтест": Только 2 из 4 претендентов на должность президента сдали тест на знание госязыка

Один из претендентов на пост президента не пришел на тест на знание госязыка

3 августа 2017, 17:42       Комментарии

Сегодня, 3 августа, еще два кандидата в президенты прошли тестирование на знание государственного языка.
Как сообщили в Нацкомиссии по госязыку, наивысший результат - 96,77 балла получил Адахан Мадумаров. Второй кандидат - Максатбек Жумабеков набрал 81,6 балла. Третий кандидат Нусрет Мамедов, который по графику сегодня должен был пройти тестирование, не пришел в связи с самоотводом.
Отметим, до сегодняшнего дня из 18 ранее сдавших тест кандидатов наивысший результат - 94,75 балла был у Турсунбека Акуна.

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