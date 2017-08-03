Суд Тологонова: награбленное распродавали через родственников мародеров

3 августа 2017, 17:47 Комментарии

Сегодня, 3 августа, продолжился судебный процесс по делу экс-депутата Райкана Тологонова. В качестве свидетеля вызвали Гулзаду Абдыкадырову, муж которой покупал награбленную технику во время апрельских событий 2010 года.

По ее словам, технику, в частности посудомоечную машину, муж купил в 2011 году у родственников Дастана Оморова. Отметим, Оморов также является осужденным за мародерство и проходит в качестве свидетеля по данному делу.

Как отметила Абдыкадырова, у них были сомнения насчет техники, так как не было инструкций. "Потом объявляли по телевизору [о мародерствах] и мы решили вернуть ее", - добавила она.

Напомним, фамилия Дастана Оморова озвучивается в судебных процессах, связанных с мародерством. Помимо этого, Аламудунский районный суд признал виновным Оморова за мародерство вместе с подельником Абдуллой Юсуповым.