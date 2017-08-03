В селе Чон-Арык произошло ДТП. Погиб 16-летний подросток

3 августа 2017, 18:03 Комментарии

В селе Чон-Арык Московского района Чуйской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии 12 человек получили травмы, еще один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе УПМ Чуйской области.

В милиции отметили, что авария произошла 2 августа в 08:00 на автодороге через село Петровка и Арзан. В ДТП участвовали три автомашины марок "Тойота Эстима", "Лексус RX 330" и "Мерседес-Бенц Вито".

В материалах следствия указано, что "Тойота Эстима" ехала в сторону села Петровка, а "Лексус" - наоборот. По данным правоохранителей, "Тойота" выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с "Лексусом", позади которого ехал Мерседес.

От удара погиб 16-летний сын автовладельца "Мерседеса Вито". Восьмерым пострадавшим была оказана амбулаторная помощь, четверо госпитализированы в отделение травматологии территориальной больницы Московского района. У пострадавших переломы предплечья, ключицы, сотрясение головного мозга, ушибы. Их состояние оценивается как средней тяжести. Они получают соответствующее лечение.

Список госпитализированных:

<li>К.Ж., 1970 г.р - сочетанная травма, закрытый перелом левого предплечья, перелом голеностопного сустава справа;</li><li>Т.Н., 1981 г.р - перелом ключицы справа;</li><li>Т.М., 2008 г.р. - сотрясение головного мозга, закрытый перелом нижней/3 плечевой кости слева;</li><li>Т.А., 2009 г.р. - сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей лба.</li>