Им завидует весь Бишкек — очевидцы сняли видео града на Иссык-Куле

3 августа 2017, 17:35 Комментарии

БИШКЕК, 3 авг - Sputnik. Сегодня в Иссык-Кульской области прогнозируются осадки, сообщила пресс-служба МЧС.

Пользователь Facebook Айнура Толонбай опубликовала видео сильного града, который прошел в селе Чок-Тал примерно 4 часа назад.

"Поиграем в снежки в августе", - так пользовательница подписала снимок, сделанный сразу после осадков.

По данным синоптиков, 4 августа ночью утром и днем на большей части республики дожди, грозы. Днем местами осадки интенсивные. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 20.

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