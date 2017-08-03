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Им завидует весь Бишкек — очевидцы сняли видео града на Иссык-Куле

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441051-ru.html

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3 августа 2017, 17:35       Комментарии

БИШКЕК, 3 авг - Sputnik. Сегодня в Иссык-Кульской области прогнозируются осадки, сообщила пресс-служба МЧС.
Пользователь Facebook Айнура Толонбай опубликовала видео сильного града, который прошел в селе Чок-Тал примерно 4 часа назад.
"Поиграем в снежки в августе", - так пользовательница подписала снимок, сделанный сразу после осадков.
По данным синоптиков, 4 августа ночью утром и днем на большей части республики дожди, грозы. Днем местами осадки интенсивные. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 20.
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