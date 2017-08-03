Генпрокуратура КР опровергает опубликованные в СМИ сведения по громкому делу, связанному с Максимом Бакиевым

3 августа 2017, 17:49 Комментарии

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики в связи с размещением на ИА "24.kg" статьи "В Лондоне осужден главный свидетель по делу Максима Бакиева" уточнила некоторые моменты.

В частности, надзорный орган уточняет, что журналист Анара Мамытова в статье делает ссылку на сообщение Алексея Елисеева, которое он разместил на своей странице в социальной сети Facebook с приложением ее скриншота. В свою очередь, А.Елисеев на своей странице разместил сообщение, где указывает, что Высоким судом Лондона в рамках дела, связанного с иском гражданина Королевства Великобритания Шона Дейли к Максиму Бакиеву, свидетель по данному делу гражданин Израиля Берти Синбети приговорен к лишению свободы сроком на 6 месяцев за неуважение к суду. Далее Елисеев А. делает вывод, что "…таким образом, он был уголовно наказан за нарушение своих обязанностей по предоставлению правдивых свидетельских показаний".

При этом, намерено искажая действительность, Елисеев указывает, что этот гражданин Израиля понес уголовное наказание за лжесвидетельство в ходе заочного уголовного судопроизводства в Киргизии в 2014 году, в результате чего "…президент Бакиев и члены его семьи были признаны виновными в тяжких преступлениях".

"Как известно, Алексей Елисеев – лицо, аффилированное с сыном бывшего президента Бакиева К. – Максимом Бакиевым. Он был привлечен к уголовной ответственности и осужден по ряду уголовных дел, в том числе, по которым они являлись соучастниками совершенных преступлений. В этой связи содержание данной статьи и использование в ней ссылки на источник – сообщение Елисеева А., где изложены сведения, не соответствующие действительности и являются его собственной интерпретацией судебного решения, могут говорить об ангажированности и тенденциозности ее автора", — подчеркивают в Генпрокуратуре КР.

Как следует из официального документа, ордера Высокого суда Лондона от 14 июля 2017 года, на который ссылается надзорное ведомство Кыргызстана, Берти Синбети приговорен к 6 месяцам лишения свободы с условным испытательным сроком на 18 месяцев "исключительно за неуважение к суду, выразившееся в неявке на судебные процессы по делу Шона Дейли против Максима Бакиева". Сам этот судебный акт также имеется в открытом доступе в сети Интернет и, в частности, на сайте Информационного агентства "24 kg".

"Следует отметить, что на отдельных Интернет-ресурсах была размещена информация со ссылкой на заявления самого Берти Синбети о том, что неявка на судебные процессы связана с запугиванием его сыном бывшего президента Кыргызской Республики Максимом Бакиевым", — уточняют в Генпрокуратуре КР.

Напомним, по уголовному делу по факту покушения на убийство гражданина Великобритании Шона Дейли приговором Первомайского районного суда г.Бишкек от 4 апреля 2014 года Максим Бакиев признан виновным, и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Указанным приговором признаны виновными и назначено наказание Курманбеку Бакиеву в виде лишения свободы сроком на 25 лет с конфискацией имущества; Жаныбеку Бакиеву — в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества; Марату Бакиеву — в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор никем не обжалован и вступил в законную силу.