Уроженец Кыргызстана подозревается в сексуальном насилии в Москве

3 августа 2017, 17:57 Комментарии

Уроженца Кыргызстана, подозреваемого в сексуальном насилии, задержали на северо-востоке Москвы, пишут российские СМИ.

По их данным, в полицию обратилась 31-летняя москвичка, проживающая в строительном общежитии.

"Ночью неизвестный самовольно проник в незапертую комнату и стал лизать и целовать ей ноги, пока та спала. 31-летнего мужчину задержали на месте. Против него возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и взяли подписку о невыезде", – говорится в сообщении.