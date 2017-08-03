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Уроженец Кыргызстана подозревается в сексуальном насилии в Москве

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/urozhe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441049-ru.html

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3 августа 2017, 17:57       Комментарии

Уроженца Кыргызстана, подозреваемого в сексуальном насилии, задержали на северо-востоке Москвы, пишут российские СМИ.
По их данным, в полицию обратилась 31-летняя москвичка, проживающая в строительном общежитии.
"Ночью неизвестный самовольно проник в незапертую комнату и стал лизать и целовать ей ноги, пока та спала. 31-летнего мужчину задержали на месте. Против него возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и взяли подписку о невыезде", – говорится в сообщении.

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