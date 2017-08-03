В Бишкеке эксперты обсудили проекты повестки дня Международного форума по сохранению снежного барса

3 августа 2017, 17:24 Комментарии

Бишкек, 3 августа /Кабар/. В Бишкеке 2-3 августа 2017 года состоялось заседание старших должностных лиц стран ареала обитания снежного барса для обсуждения проектов повестки дня и итоговой Декларации предстоящего Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР.

В работе заседания участвовали представители природоохранных ведомств и министерств иностранных дел Афганистана, Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Ожидается, что предстоящий форум станет важной площадкой для обмена мнениями и определения планов для дальнейшего сотрудничества по сохранению снежного барса, и мер по созданию 20 ключевых ландшафтов их обитания к 2020 году.

Напомним, что Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем пройдет 24-25 августа т.г. в Кыргызстане.