В Узбекистане назначен новый представитель ПРООН

3 августа 2017, 17:29 Комментарии

Ташкент, 3 августа /Толонбай Курбанов – Кабар/. Новый Резидент-координатор ООН и Постоянный представитель Программы развития ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер сегодня вручила главе МИД Узбекистана письмо Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о своем назначении, сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

Абдулазиз Камилов и Хелена Фрейзер обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по отдельным вопросам глобального и регионального характера, в том числе повестке дня предстоящих в Узбекистане международных конференций под эгидой ООН.

Было отмечено, что визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна в Узбекистан, а также их плодотворные переговоры с Президентом Шавкатом Мирзиёевым свидетельствуют об усилении внимания ООН к Узбекистану и в целом к региону Центральной Азии.

Камилов передал главе Представительства ООН для рассмотрения проект Плана по дальнейшему развитию сотрудничества между Узбекистаном и ООН на 2017-2020 годы ("Дорожная карта").

Хелена Фрейзер сменила Стефана Приснера на этом посту.