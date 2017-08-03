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В Узбекистане назначен новый представитель ПРООН

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzbekis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441047-ru.html

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3 августа 2017, 17:29       Комментарии

Ташкент, 3 августа /Толонбай Курбанов – Кабар/. Новый Резидент-координатор ООН и Постоянный представитель Программы развития ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер сегодня вручила главе МИД Узбекистана письмо Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о своем назначении, сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
Абдулазиз Камилов и Хелена Фрейзер обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по отдельным вопросам глобального и регионального характера, в том числе повестке дня предстоящих в Узбекистане международных конференций под эгидой ООН.
Было отмечено, что визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна в Узбекистан, а также их плодотворные переговоры с Президентом Шавкатом Мирзиёевым свидетельствуют об усилении внимания ООН к Узбекистану и в целом к региону Центральной Азии.
Камилов передал главе Представительства ООН для рассмотрения проект Плана по дальнейшему развитию сотрудничества между Узбекистаном и ООН на 2017-2020 годы ("Дорожная карта").
Хелена Фрейзер сменила Стефана Приснера на этом посту.

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