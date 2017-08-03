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Военные летчики КР спасли еще одного альпиниста-гражданку России

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/voennye-l...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441046-ru.html

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Еще одна спасенная жизнь! Военнослужащие СВО спасли российскую альпинистку

3 августа 2017, 17:35       Комментарии

Бишкек, 3 августа /Кабар/. Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызстана сегодня проведена очередная спасательная операция с вылетом в ущелье "Ала-Арча" на площадку "Рацек" (3300 м. над уровнем моря). Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил КР.
Экипаж в составе командира капитана Б.Рахманова, летчика-инструктора О.Гармашева, борт-техника майора Г.Абдырахманова осуществили вылет с целью эвакуации гражданки Российской Федерации, 1970 г.ода рождения. В.Тихомировой, совершавшей восхождение на пик Корона. Альпинистка была доставлена на аэродром "Фрунзе-1" г. Бишкек с диагнозом "Отек легких" для дальнейшей госпитализации в медицинское учреждение.
Это уже второй вылет военнослужащих Сил воздушной обороны ВС КР за эту неделю – буквально пару дней назад на юге республики был спасен немецкий альпинист, совершавший восхождение на пик Ленина.
Операция прошла без осложнений и заняла около часа времени.
Напоминаем, что подобные операции выполняются на вертолетах МИ-8 МТВ высококвалифицированными летчиками СВО ВС КР. Спасательные операции обычно проходят в сложных погодных условиях, их проведение сопряжено с риском и требует от летчиков высокого уровня профессиональной подготовки и выучки. В среднем экипажи Сил воздушной обороны проводят от 20 до 30 спасательных операций ежегодно.

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