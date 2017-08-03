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Военные спасли 47-летнюю альпинистку из России, совершавшую восхождение на пик Корона (видео)

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441044-ru.html

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Супруг королевы Британии официально ушел на пенсию

3 августа 2017, 17:11       Комментарии

Силами воздушной обороны Вооруженных cил Кыргызстана 3 августа проведена спасательная операция с вылетом в ущелье Ала-Арча на стоянку Рацека (3300 метров). Как рассказали в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил, экипаж в составе командира капитана Б.Рахманова, летчика-инструктора О.Гармашева, борт-техника майора Г.Абдырахманова вылетел для эвакуации гражданки России В.Т., 1970 года рождения, совершавшей восхождение на пик Корона.
Альпинистка была доставлена на аэродром "Фрунзе-1" в Бишкеке с диагнозом "отек легких" для дальнейшей госпитализации в медицинское учреждение.
Это уже второй вылет военнослужащих Сил воздушной обороны ВС КР за неделю - 31 июля спасен альпинист из Германии, получивший травму при восхождении на пик Ленина.
В пресс-службе добавили, что в среднем экипажи Сил воздушной обороны проводят от 20 до 30 спасательных операций ежегодно.
Пик Корона находится на вершине ледника Аксай в ущелье Ала-Арча. Его высота составляет 4860 метров. Юго-западная и северная стены пика обрываются скалами у подножия ледников Аксай и Учитель.

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