Военные спасли 47-летнюю альпинистку из России, совершавшую восхождение на пик Корона (видео)

3 августа 2017, 17:11 Комментарии

Силами воздушной обороны Вооруженных cил Кыргызстана 3 августа проведена спасательная операция с вылетом в ущелье Ала-Арча на стоянку Рацека (3300 метров). Как рассказали в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил, экипаж в составе командира капитана Б.Рахманова, летчика-инструктора О.Гармашева, борт-техника майора Г.Абдырахманова вылетел для эвакуации гражданки России В.Т., 1970 года рождения, совершавшей восхождение на пик Корона.

Альпинистка была доставлена на аэродром "Фрунзе-1" в Бишкеке с диагнозом "отек легких" для дальнейшей госпитализации в медицинское учреждение.

Это уже второй вылет военнослужащих Сил воздушной обороны ВС КР за неделю - 31 июля спасен альпинист из Германии, получивший травму при восхождении на пик Ленина.

В пресс-службе добавили, что в среднем экипажи Сил воздушной обороны проводят от 20 до 30 спасательных операций ежегодно.

Пик Корона находится на вершине ледника Аксай в ущелье Ала-Арча. Его высота составляет 4860 метров. Юго-западная и северная стены пика обрываются скалами у подножия ледников Аксай и Учитель.