Представители 11 стран обсудили в Бишкеке проект итоговой декларации Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем

3 августа 2017, 17:20 Комментарии

В Бишкеке 2-3 августа состоялось заседание старших должностных лиц стран ареала обитания снежного барса для обсуждения проектов повестки дня и итоговой Декларации предстоящего Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем. Как сообщает пресс-служба Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, в заседании участвовали представители природоохранных ведомств и министерств иностранных дел Афганистана, Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

"Ожидается, что предстоящий форум станет важной площадкой для обмена мнениями и определения планов для дальнейшего сотрудничества по сохранению снежного барса и мер по созданию 20 ключевых ландшафтов его обитания к 2020 году", - говорится в сообщении.

Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем пройдет 24-25 августа 2017 года в Кыргызстане.