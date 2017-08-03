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Новости Кыргызстана

В Бишкеке эксперты обсудили проекты повестки дня Международного форума по сохранению снежного барсаВ Бишкеке эксперты обсудили проекты повестки дня Международного форума по сохранению снежного барсаЕще одна спасенная жизнь! Военнослужащие СВО спасли российскую альпинисткуЕще одна спасенная жизнь! Военнослужащие СВО спасли российскую альпинистку

Представители 11 стран обсудили в Бишкеке проект итоговой декларации Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем

 

Фотографии: akipress.kg

  

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441043-ru.html

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3 августа 2017, 17:20       Комментарии

В Бишкеке 2-3 августа состоялось заседание старших должностных лиц стран ареала обитания снежного барса для обсуждения проектов повестки дня и итоговой Декларации предстоящего Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем. Как сообщает пресс-служба Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, в заседании участвовали представители природоохранных ведомств и министерств иностранных дел Афганистана, Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
"Ожидается, что предстоящий форум станет важной площадкой для обмена мнениями и определения планов для дальнейшего сотрудничества по сохранению снежного барса и мер по созданию 20 ключевых ландшафтов его обитания к 2020 году", - говорится в сообщении.
Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем пройдет 24-25 августа 2017 года в Кыргызстане.

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