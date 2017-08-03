Сегодня: слабенький кандидат, опять авария, сильное землетрясение

3 августа 2017, 17:30 Комментарии

Суровый урок. Садыра Жапарова приговорили к 11,5 годам лишения свободы. Его признали невиновным по трем из четырех вменяемых статей, но осудили за захват заложника. Обвиняемый произнес очень пафосную и резонансную речь, но и она не смогла избавить его от наказания.

Сейчас в Бишкеке проходят несколько процессов над политическими деятелями, которым усилиями прозападных СМИ пытаются придать политический окрас. Однако ни в деле о взяточничестве, ни в похождениях мародеров и прочих мошенников и аферистов никакой особенной подоплеки не усматривается.

Первый кандидат в президенты. ЦИК зарегистрировала Темира Сариева как претендента на должность руководителя главы государства. Предполагаемый лидер нации в последнее время ведет себя чрезвычайно скромно. Он, видимо, не понимает, кто есть – "бывший временщик" или человек "новой эпохи".

Нельзя забывать о том, что имя Сариева неоднократно упоминалось в деле о разграблении банковских ячеек. Кроме того, лидер партии "Ак Шумкар" на суде по коррупционному делу Омурбека Текебаева дал показания, обеляющие факты мародерства и присвоения чужой собственности. Кандидат в президенты танцует под дудку спонсоров.

Опять авария. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на Иссык-Куле. В селе Кызыл Орук лоб в лоб столкнулись бус и легковой автомобиль. Как сообщили в региональном УВД, в аварии пострадали 9 человек, из них трое взрослых и шестеро детей.

По предварительным данным, микроавтобус "Фольксваген", в котором ехала танцевальная группа, столкнулась с автомобилем марки "Мазда". В бусике находился коллектив детского танцевального ансамбля. По предварительным данным, никто из ребят серьезно не пострадал.

Пятибалльное землетрясение. Толчки были зафиксированы сегодня ночью неподалеку от населенных пунктов на кыргызско-китайской границе. В населенных пунктах Иркештам, Нура, Кек-Суу и Икизяк ощущались интенсивные колебания почвы.

По предварительным данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, жертв и разрушений в районах, подвергшихся землетрясению, нет. Сотрудниками МЧС проводится подводный обход, кроме того, специальные бригады чрезвычайного ведомства готовы к проведению мероприятий по эвакуации или оказанию помощи всем, кто в ней нуждается.

В здании бывшей гостиницы Иссык-Куль планируют открыть больницу. Руководство Кыргызской государственной медицинской академии просит власти рассмотреть вопрос о передаче здания недействующей гостиницы "Иссык-Куль" на баланс вуза для создания клиники, сообщила пресс-служба КГМА.

"Сегодня актуален вопрос строительства здания или же создания на базе бывшей гостиницы вузовской клиники с современными диагностикой и технологиями", - заявила ректор КГМА Индира Кудайбергенова. По ее словам, Медакадемия имеет средства для перепрофилирования гостиницы и в современный центр по оказанию медицинских услуг населению.

Билборды пошли под снос. Бишкекглавархитектура совместно с Управлением землепользования и строительства и муниципальным предприятием "Тазалык" провела рейд по демонтажу незаконной наружной рекламы. Были демонтированы самовольно развешанные рекламные баннеры, растяжки и другие объекты.

В мэрии столицы напоминают, что любая реклама, размещаемая на улицах и зданиях, должна соответствовать определенным правилам. В случае выявления нарушений, владельцы незаконно установленных щитов будут наказываться не только штрафами, но и оплачивать услуги по демонтажу и транспортировке незаконных вывесок, билбордов и прочей рекламы.