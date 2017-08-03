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"Кыргызтест": Только 2 из 4 претендентов на должность президента сдали тест на знание госязыка"Кыргызтест": Только 2 из 4 претендентов на должность президента сдали тест на знание госязыкаЕще одно ДТП. В Чуйской области столкнулись три машины, один человек погиб, 12 пострадалиЕще одно ДТП. В Чуйской области столкнулись три машины, один человек погиб, 12 пострадали

ДТП на Иссык-Куле: в аварию попали 18 человек, большинство — граждане Узбекистана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/grazhd...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441041-ru.html

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В Узбекистане назначен новый представитель ПРООН

3 августа 2017, 17:06       Комментарии

3 августа в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Кызыл-Орук.
По данным милиции, 61-летний водитель микроавтобуса "Фольксваген-ЛТ-35" вез с отдыха 13 граждан Узбекистана в аэропорт "Манас".
"На 17-м километре автодороги Балыкчы – Ананьево – Каракол микроавтобус столкнулся с автомашиной "Мазда-Примоси", под управлением 67-летнего жителя Бишкека. В результате ДТП с различными телесными повреждениями в Балыкчинскую городскую больницу госпитализированы два пассажира "Мазда Примоси". Четверо граждан РУз также доставлены в больницу. По факту ДТП назначены ряд экспертиз", – говорится в сообщении.
Фото: www.super.kg.

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