ДТП на Иссык-Куле: в аварию попали 18 человек, большинство — граждане Узбекистана

3 августа 2017, 17:06 Комментарии

3 августа в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Кызыл-Орук.

По данным милиции, 61-летний водитель микроавтобуса "Фольксваген-ЛТ-35" вез с отдыха 13 граждан Узбекистана в аэропорт "Манас".

"На 17-м километре автодороги Балыкчы – Ананьево – Каракол микроавтобус столкнулся с автомашиной "Мазда-Примоси", под управлением 67-летнего жителя Бишкека. В результате ДТП с различными телесными повреждениями в Балыкчинскую городскую больницу госпитализированы два пассажира "Мазда Примоси". Четверо граждан РУз также доставлены в больницу. По факту ДТП назначены ряд экспертиз", – говорится в сообщении.

Фото: www.super.kg.