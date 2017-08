Как Сайкал из Нарына заставила говорить мировые СМИ о проблемах ранних браков в Кыргызстане

3 августа 2017, 17:14 Комментарии

Нашумевший танец "келинки из Ат-Башы", который бишкекская студентка Сайкал Жумалиева выложила в Инстаграм, заставил мировые СМИ обратить внимание на проблему ранних браков, которые характерны для регионов Кыргызстана.

Шутливый, казалось бы, ролик нес в себе не только развлекательный смысл. По признанию самой Сайкал, при выборе этого образа ей хотелось обратить внимание общественности на такую проблему, как ранний брак. По словам Жумалиевой, в кыргызских селениях сложился стереотип: если тебе 18-20 лет, пора думать о замужестве. Своим танцем "келинка из Ат-Башы" попыталась побороть устоявшийся стереотип и показать молодых кыргызстанок с другой стороны, а не только в роли пришедшей в семью еще не повзрослевшей домохозяйки.

For licensing contact cd@ruptly.tv По всем вопросам приобретения и использования видео обращаться по адресу cd@ruptly.tv . Когда меня достают распросами о замужестве, в голове происходит примерно это. #naryn #kg #bishkek #kyrgyzstan #kyrgyz #бишкек #кыргыз #кыргызстан #келин #жайлоо #юмор #танцывбишкеке #танцы #чуй #ош #иссыкуль #нарын #танец

A post shared by Сайкал Жумалиева (@sandrabrave_) on Jul 5, 2017 at 12:48am PDT

Надо признаться, 21-летней Сайкал удалось добиться поставленной цели. Мало того, что ее видео набрало в Инстаграме набрало более 85 тысяч просмотров, на молодую кыргызстанку обратили внимание СМИ с мировым именем.

Так, о "танцующей келинке" в своем сюжете рассказали журналисты британской телерадиовещательной компании BBC.

"Студентка из Киргизии сняла видео о ранней женитьбе, и оно стало вирусным, — отмечают в BBC. – В нем она одета как деревенская женщина и танцует под музыку из 70-х. Но за щутливым видео – серьезный смысл".

Далее британские журналисты информируют читателей о том, что Сайкал 21 год, и она учится в Бишкеке, однако "ее семья настаивает на том, чтобы она вернулась в родную деревню и вышла замуж". После чего приводится печальная статистика о том, что, по данным ООН, в Кыргызстане каждую десятую девушку выдают замуж в возрасте до 18 лет, многих девушек попросту похищают и заставляют выходить замуж.

"И хотя видео Сайкал – забавное, она заявила о серьезной проблеме, — подытоживают в BBC. – Ведь она говорит, что перемены необходимы, и молодежь должна делать свой выбор самостоятельно.

Теперь заголовки "келинка танцует как Бейонсе" можно считать оправданными