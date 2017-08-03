В Бишкеке, несмотря на запрет, все еще действуют подпольные игорные заведения — Рыскулова

3 августа 2017, 16:43 Комментарии

Бишкек, 3 августа /Даниил Хашковский – Кабар/. В кризисный центр "Сезим" в Бишкеке обращаются родители игроманов с просьбой спасти их детей, вытащить из мира азартных игр и зарыть незаконные игорные заведения. Об этом на пресс-конференции сообщила директор кризисного центра Бюбюсара Рыскулова.

По ее словам, несмотря на запрет в городе действуют подпольные игорные заведения. "13 мая 2017 года был подписан закон "О лотереях". Закон вступил в силу спустя 30 дней со дня официального опубликования. Но на деле закон не исполняется. Некоторые, в числе которых клуб "Астра", даже не сняли вывеску", - рассказал она.

Рыскулова добавила, что недавно к ним пришли игроманы и рассказали, где подпольно работают такие клубы. "Мы с журналистами пришли и вызвали 102 и патрульную милицию, на тот момент здание игорного бизнеса покидали люди с черного входа. Оперуполномоченный, который приехал туда сказал: "Я не хочу связываться с криминалом", - рассказала Рыскулова.

То есть, можно предположить, что сотрудники милиции в курсе все, что там происходит, но ничего с этим не делают.

Один из игроманов, Рамзан рассказал, что в этих закрытых клубах в основном играют в воздушную (электронную) рулетку. Минимальная ставка – 10 сом, а максимальная 45 тыс на цифру. Но бывают ставки более крупные.

"Эти люди стали зависимы. Они больше времени проводят не дома, а именно в таких заведениях. То есть, они там живут сутками. Я многих таких людей знаю, которые попали в тюрьму или покончили жизнь самоубийством из-за больших проигрышей. Все это из-за азарта", - отметил он.