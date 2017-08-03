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Подписаны законы о внесении изменений в Гражданский кодекс и закон КР "О залоге"

Источник:
http://kabar.kg/news/podpisany...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441038-ru.html

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А.Атамбаев подписал закон о декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, занимающих муниципальные и госдолжности

3 августа 2017, 16:49       Комментарии

Бишкек, 3 августа /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал законы "О внесении изменений в Гражданский кодекс КР" и "О внесении изменений в Закон КР "О залоге". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Законы приняты Жогорку Кенешем 29 июня 2017 года.
В целях совершенствования законодательства КР, регулирующего правоотношения, связанные с обращением взыскания на заложенное имущество, указанными законами внесены соответствующие поправки в статьи 221, 335 и 336 Гражданского кодекса КР, а также в статьи 2, 10, 16, 58 - 63 и 79 Закона КР "О залоге" от 12 марта 2005 года № 49.
Законы вступают в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

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