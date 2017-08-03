Подписаны законы о внесении изменений в Гражданский кодекс и закон КР "О залоге"

3 августа 2017, 16:49 Комментарии

Бишкек, 3 августа /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал законы "О внесении изменений в Гражданский кодекс КР" и "О внесении изменений в Закон КР "О залоге". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Законы приняты Жогорку Кенешем 29 июня 2017 года.

В целях совершенствования законодательства КР, регулирующего правоотношения, связанные с обращением взыскания на заложенное имущество, указанными законами внесены соответствующие поправки в статьи 221, 335 и 336 Гражданского кодекса КР, а также в статьи 2, 10, 16, 58 - 63 и 79 Закона КР "О залоге" от 12 марта 2005 года № 49.

Законы вступают в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.