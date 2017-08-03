Четверо из девяти пострадавших в ДТП на Иссык-Куле граждане Узбекистана (список)

3 августа 2017, 16:53 Комментарии

Бишкек, 3 августа /Кабар/. Маршрутка и легковушка столкнулись на Иссык-Куле, пострадали 9 человек, из них 3 взрослых и 6 детей, сообщили в Министерстве здравоохранения. Авария произошла 3 августа примерно в 11.50 в селе Кызыл-Орук Иссык-Кульского района.

По уточненным данным, четыре из девяти пострадавших граждане Узбекистана.

Список пострадавших, которые сейчас находятся в больнице города Балыкчы:

– О.Е., 1976 г.р. Закрытый перелом пятого пальца левой кисти. Гражданин Узбекистана.

– О.В., 2006 г.р. Закрытый перелом кости со смещением. Гражданин Узбекистана.

– О.И., 2006 г.р. Оскольчытый перелом средней левой плечевой кости со смещением. Гражданин Узбекистана.

– О.Л., 1952 г.р. Закрытый перелом ключицы слева. Гражданин Узбекистана.

– У.Ш., 1953 г.р. Закрытый перелом предплечья.

– А.М., 2009 г.р. Закрытый перелом плеча справа.

– У.Д., 1928 г.р. Ушибленная рана нижней губы.

– Х.Ф., 1996 г.р. Сотрясение головного мозга.

– А.Х., 2013 г. Оказана амбулаторная помощь. Находится рядом с мамой.

По данным милиции, микроавтобус Volkswagen LT вез из дома отдыха "Good luck", расположенный в селе Чон-Сары-Ой, 13 граждан Узбекистана в бишкекский аэропорт "Манас". Возле села Кызыл-Орук микроавтобус столкнулся с автомашиной Mazda Premacy.

По факту ДТП назначены ряд экспертиз, для уточнения причины аварии.