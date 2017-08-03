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Четверо из девяти пострадавших в ДТП на Иссык-Куле граждане Узбекистана (список)

Источник:
http://kabar.kg/news/chetyre-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441037-ru.html

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На Иссык-Куле детский ансамбль попал в аварию, пострадали 6 детей

3 августа 2017, 16:53       Комментарии

Бишкек, 3 августа /Кабар/. Маршрутка и легковушка столкнулись на Иссык-Куле, пострадали 9 человек, из них 3 взрослых и 6 детей, сообщили в Министерстве здравоохранения. Авария произошла 3 августа примерно в 11.50 в селе Кызыл-Орук Иссык-Кульского района.
По уточненным данным, четыре из девяти пострадавших граждане Узбекистана.
Список пострадавших, которые сейчас находятся в больнице города Балыкчы:
– О.Е., 1976 г.р. Закрытый перелом пятого пальца левой кисти. Гражданин Узбекистана.
– О.В., 2006 г.р. Закрытый перелом кости со смещением. Гражданин Узбекистана.
– О.И., 2006 г.р. Оскольчытый перелом средней левой плечевой кости со смещением. Гражданин Узбекистана.
– О.Л., 1952 г.р. Закрытый перелом ключицы слева. Гражданин Узбекистана.
– У.Ш., 1953 г.р. Закрытый перелом предплечья.
– А.М., 2009 г.р. Закрытый перелом плеча справа.
– У.Д., 1928 г.р. Ушибленная рана нижней губы.
– Х.Ф., 1996 г.р. Сотрясение головного мозга.
– А.Х., 2013 г. Оказана амбулаторная помощь. Находится рядом с мамой.
По данным милиции, микроавтобус Volkswagen LT вез из дома отдыха "Good luck", расположенный в селе Чон-Сары-Ой, 13 граждан Узбекистана в бишкекский аэропорт "Манас". Возле села Кызыл-Орук микроавтобус столкнулся с автомашиной Mazda Premacy.
По факту ДТП назначены ряд экспертиз, для уточнения причины аварии.

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