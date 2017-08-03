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Новости Кыргызстана

"Кыргызтест": Только 2 из 4 претендентов на должность президента сдали тест на знание госязыка"Кыргызтест": Только 2 из 4 претендентов на должность президента сдали тест на знание госязыкаЧетверо из девяти пострадавших в ДТП на Иссык-Куле граждане Узбекистана (список)Четверо из девяти пострадавших в ДТП на Иссык-Куле граждане Узбекистана (список)

Еще одно ДТП. В Чуйской области столкнулись три машины, один человек погиб, 12 пострадали

Источник:
http://kabar.kg/news/eshche-od...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441036-ru.html

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Пять машин столкнулись в центре Бишкека — видео очевидца

3 августа 2017, 17:05       Комментарии

Бишкек, 3 августа /Кабар/. В селе Чон-Арык Московского района столкнулись три автомашины, один человек погиб, еще 12 пострадали, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Авария произошла сегодня. 8 пострадавшим оказана помощь на месте, 4 человека госпитализированы в больницу Московского района, состояние средней тяжести.
Список пострадавших:
– К.Ж., 1970 г.р. Сочетанная травма, закрытый перелом левого предплечья, перелом голено-стопного сустава справа.
– Т.Н., 1981 г.р. Перелом ключицы справа.
– Т.М., 2008 г.р. Сотрясение головного мозга, закрытый перелом нижней/3 плечевой кости слева.
–Т.А., 2009 г.р. Сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей лба.
Напомним, за последние два дня в Кыргызстане произошло три ДТП. Сегодня в селе Кызыл-Орук Иссык-Кульского района столкнулись маршрутка и легковушка, пострадали 9 человек, из них 3 взрослых и 6 детей. По уточненным данным, четверо пострадавших граждане Узбекистана.
Также сегодня на 210 км автодороги Бишкек – Чолпон-Ата произошло ДТП, погибла 94-летняя женщина. Еще семь человек, трое из которых дети, госпитализированы.
Вчера, 2 августа, на автодороге Балыкчы – Чолпон-Ата примерно в 9:25 утра в ДТП погибли два человека – ребенок и женщина, еще один человек был доставлен в больницу.

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