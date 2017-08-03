"Кыргызтест": Только 2 из 4 претендентов на должность президента сдали тест на знание госязыка

3 августа 2017, 17:07 Комментарии
Претенденты на должность президента Кыргызстана Максатбек Жумабеков и Адахан Мадумаров сдали тест на знание государственного языка 3 августа. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Нацкомиссии по госязыку, М.Жумабеков по итогам теста получил 81,6 балла
А.Мадумаров - 96, 77 балла.
Сегодня тест должны были сдать также претенденты Игорь Трофимов и Мамедов Нусрет Муса-Оглы. Однако, как сообщили агентству АКИpress, И.Трофимов сдавать тест не пришел.
Второй претендент написал заявление об отзыве своей кандидатуры.
Ранее тест сдали:
- Арстанбек Абдылдаев - 61,2 балла
- Сагынбек Абдрахманов - 74 балла
- Турсунбек Акун - 94,75 балла
- Омурбек Бабанов - 93,5 балла
- Турсунбай Бакир уулу - 88,6 балла
- Бакыт Дегенбаев - 89,5 балла
- Рита Карасартова - 86 баллов
- Улукбек Кочкоров - 91,9 балла
- Таалатбек Масадыков - 79,8 балла
- Замира Муратбекова - 79,5 балла
- Назарбек Нышанов - 74,15 балла
- Темир Сариев - 81,8 балла
- Сайнидин Султанидинов - 60,35 балла
- Бакыт Торобаев - 71,8 балла
- Мукар Чолпонбаев - 87 баллов
- Кубан Чороев - 80,3 балла
- Санжарбек Энназаров - 70,25 балла.