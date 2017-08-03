Хотите пожаловаться? Ищите городские службы Бишкека в соцсетях

3 августа 2017, 16:41 Комментарии

БИШКЕК, 3 авг - Sputnik. Городские службы и районные администрации начали открывать свои страницы в социальных сетях, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Для замечаний и предложений бишкекчан и гостей столицы работает официальный аккаунт муниципалитета.

Если жалобы касаются санитарной очистки, уборки и выброса мусора, их можно оставить на странице муниципального предприятия "Тазалык".

Для решения вопросов, связанных с незаконным строительством, необходимо обращаться на страницу Управления землепользования и строительства мэриия.

Замечания и предложения о работе по озеленению, заявки на аварийные деревья, полив зеленых насаждений и уход за ними можно оставить на странице муниципального предприятия "Зеленстрой".

Связь с горожанами поддерживает через социальные сети и МП "Бишкекглавархитектура".

О работе и новостях районных администраций можно узнать на страницах администраций:

<ul> <li>Ленинский акимиат</li> <li>Октябрьский акимиат</li> <li>Свердловский акимиат</li> <li>Первомайский акимиат</li> </ul>

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