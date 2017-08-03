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Кыргызстанка, пытавшая проникнуть в Турцию в багажнике авто, не жертва торговли людьми – МИД КР

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441031-ru.html

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3 августа 2017, 16:35       Комментарии

Бишкек, 3 августа /Кабар/. Кыргызстанка, предпринявшая попытку пересечь турецко-грузинскую границу, спрятавшись в багажнике легкового автомобиля, не является жертвой торговли людьми. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
По ее данным, посольство Кыргызстана в Турции связалось с Управлением полиции района Кемальпаша провинции Артвин и выяснило, что 29-летняя гражданка КР А.М. пыталась пересечь границу подобным образом по собственному желанию.
Согласно полученной информации, она в настоящее время находится в названном выше управлении полиции и в ближайшее время будет депортирована из Турции.
Напомним, что накануне, 31 июля, гражданка Кыргызстана через Грузию пыталась проникнуть на территорию Турции в багажнике легкового автомобиля. Она была задержана сотрудниками таможенной службы на пропускном пункте близ города Артвин.

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